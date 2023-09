7 vs. Wild nach Kieling-Vorfall: Otto Bulletproof kritisiert „alte Filmnasen“ in der Produktion

Streamer äußert sich zum Eklat

Otto Bulletproof hat über Andreas Kielings Teilnahme an 7 vs. Wild gesprochen und darüber, was hinter den Kulissen geschieht.

Hamburg – Der Vorfall zwischen dem Dokumentarfilmer Andreas Kieling und der Outdoor-Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (auch bekannt als Affe auf Bike) überschattet die 3. Staffel von 7 vs. Wild. Ex-Soldat und YouTuber Otto Bulletproof hat nun etwas mehr Licht ins Dunkel gebracht und verriet, was hinter den Kulissen ablief.

Titel 7 vs. Wild Teams Produktion Fritz Meinecke Teilnehmer 14 Genre Survival-Challange, Bushcraft, Wildnis Format YouTube-Webserie

7 vs. Wild: Otto Bulletproof kritisiert Produktionsfirma – „haben Weisheit mit Löffeln gefressen

Was ist passiert? Noch bevor es mit dem eigentlichen Event losging, soll es zu einer Situation gekommen sein, in der Andreas Kieling übergriffig wurde und Bendixen gegen ihren Willen angefasst habe. Der 7 vs. Wild-Schöpfer, Fritz Meinecke, sprach sogar von „sehr vielen Situationen“, in denen sich Kieling fragwürdig verhalten hätte.

Otto Bulletproof – mit bürgerlichem Namen Ottogerd Karasch – war selbst Teilnehmer in der 2. Staffel der Survival-Show. In einem Livestream auf Twitch sprach er über eine beteiligte Produktionsfirma, die er namentlich nicht nennt. Die Mitarbeiter bezeichnet er als „alte Filmnasen“, welche „die Weisheit mit Löffeln gefressen haben“. Damit meint er nicht die Organisation von Fritz Meinecke, sondern eine externe Firma, welche offenbar für die Teilnahme Kielings verantwortlich war und mit deren Mentalität er offensichtlich nichts anfangen kann. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Stream:

Otto Bulletproof kennt die Produktionsfirma: Die besagten Produzenten kennt Ottogerd Karasch offenbar auch selbst persönlich, da sie auch bei seiner eigenen Survival-Show Arctic Warrior beteiligt waren. Nach dem Vorfall bei 7 vs. Wild sagt Otto Bulletproof, dass er ab sofort „auf gar keinen Fall mehr“ mit ihnen zusammenarbeiten werde. Weitere Details zum Verhalten der Produzenten enthüllt er nicht.

Was sagt Andreas Kieling zu den Vorwürfen? Der Dokumentarfilmer hat seinen Anwalt eingeschaltet, der die Vorwürfe abweist. Er sagt, es hätte „keine Grenzüberschreitungen und Übergriffigkeiten gegeben“. Bei Ann-Kathrin Bendixen hätte sich Kieling bereits entschuldigt.

Wie geht es weiter mit 7 vs. Wild?

Staffel 3 von 7 vs. Wild ist abgedreht: Andreas Kieling durfte nicht mehr teilnehmen. An seiner Stelle sprang Jan „Schlappen“ Lange als neuer Partner an die Seite von Joey Kelly. Bis zur Ausstrahlung müssen sich Fans der Survival-Sendung noch etwas gedulden. Der Start von 7 vs. Wild Staffel 3 ist voraussichtlich im November. Insgesamt nehmen acht Teams teil: 7 vs. Wild: Staffel 3 Teilnehmer – alle acht Teams im Überblick

