PS Plus Mai 2023 – diese Spiele könnten kommen

Von: Daniel Neubert

Kaum sind die Gratis PS Plus-Spiele für den April bekannt, fängt die Gerüchteküche bereits für den Mai an zu brodeln. Diese Spiele könnten kommen.

San Mateo, Kalifornien – Sony hat mit dem PS Plus Abo für PS4 und PS5-Spieler ein paar neue Überraschungen parat. Der PlayStation-Hersteller hat für treue Kunden jeden Monat ein paar Gratis-Spiele im Angebot, nicht selten sind einige Krache dabei. Welche Spiele im Mai 2023 kommen könnten, darüber wird derzeit heftig spekuliert.

ingame.de wirft einen Blick in die Glaskugel, um mögliche Gratis-Games für PS Plus im Mai 2023 ins Auge zu fassen.

Kurz nach der Ankündigung der PS Plus Gratis-Spiele für April 2023 ging unter den Fans die üblichen Gerüchte für den kommenden Monat los. Auf Reddit äußern viele Fans bereits Wünsche und spekulieren, was sie im Mai 2023 bei PS Plus erwarten wird. Bis Ende des Monats ist allerdings wohl noch Geduld gefragt.