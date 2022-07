20 Jahre alte Pokémon-Sammlung geklaut – Karten im Wert von 500.000 Dollar futsch

20 Jahre alte Pokémon-Sammlung geklaut – Karten im Wert von 500.000 Dollar futsch

Ein 62-Jähriger in South Carolina wurde um seine wertvolle Pokémon-Sammlung bestohlen. Die Karten hatten insgesamt einen Wert von 500.000 Dollar.

USA – Pokémon-Sammelkarten faszinieren weltweit viele Menschen. Besonders in den letzten Jahren entstand ein regelrechter Hype um die Karten. Auch in Deutschland dominierten Streamer mit ihren Pack-Openings des TGCs Twitch. Die Karten wurden so beliebt, dass neue Packs in Sekunden ausverkauft waren und durch die hohe Nachfrage steigerte sich der Wert besonders alter Karten immens. Davon kann der 62-jährige Christopher Polydorou ein Lied singen. Seit über 20 Jahren sammelte er die Karten der kleinen Monster, doch nun stahlen ihm Diebe seine wertvolle Pokémon-Sammlung.

Über 20 Jahre lang sammelte Christopher seine Pokémon-Karten. Mit in der Sammlung waren ungeöffnete Boxen des TGCs aus dem Jahr 1999. In diesen könnte sich mit Glück eine Erstausgabe von Glurak befinden. Allein diese Karte hat einen unglaublichen Wert von ungefähr 420.000 Dollar. Seine gesamte Sammlung bewahrte der Versicherungsmakler in einem extra auf die Karten angepassten Raum auf. Sogar die Temperatur des Raumes richtete sich nach dem bestmöglichen Erhalt der Karten.