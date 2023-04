Nicht verpassen

In Modern Warfare 2 ist kurz kostenlos, dazu gibt es doppelte XP und eine gute Map dazu. So bekommt man Waffen und Spielerrang in zwei Tagen zum Maximum.

Santa Monica, Kalifornien – Spieler von Call of Duty beschweren sich immer wieder, dass es quasi ein Vollzeit-Job ist, alle Waffen und Aufsätze in Modern Warfare 2 freizuschalten und auf die höchste Stufe zu bringen. Zum Glück kehrt jetzt ein seltenes Event zurück. Bei diesem kann man in zwei Tagen fast alle Waffen auf die höchste Stufe bringen und den maximalen Spielerrang erreichen.

Bestes Level-Event ist zurück – Max-Level in nur zwei Tagen möglich in kostenlosen MW2

Zwei Events in CoD: In Call of Duty stehen gleich zwei Events an. Zum einen gibt es ein Doppel-XP-Wochenende für Modern Warfare 2 und Warzone 2. Zum anderen ist der Multiplayer von Modern Warfare 2 aktuell kostenlos. Vom 19. bis 26. April 2023 haben alle die Chance, einen Blick in den Shooter zu werfen. Im Zuge dessen wurde auch eine „Shipment 24/7“-Playlist eingeführt.

Maximales Level in zwei Tagen: Die doppelten XP in Kombination mit Shipment sind der Grund, warum man so schnell leveln kann. Wer in Season 2 bis Level 450 gekommen ist, kann dadurch locker in zwei Tagen auf Spielerlevel 650 kommen. Auf der kleinen Karte lassen sich außerdem Waffen extrem schnell leveln. Wer noch die besten Waffen für Warzone 2 im April 2023 leveln muss, sollte die Chance also nutzen.

Beste Level-Event in Call of Duty – Shipment 24/7 und Doppel-XP in einem

Lässt sich auch der Battle Pass leveln? Das ist noch nicht bekannt. Seit Modern Warfare 2 wurden die Erfahrungspunkte dreigeteilt. Spielerlevel, Waffenlevel und der Battle Pass müssen individuell verdoppelt werden. Ob der Battle Pass aus Season 3 im Doppel-XP-Event eingeschlossen ist, muss sich erst zeigen.

