Silvester einfach gemacht: Sechs Drinks, für die Sie nur zwei Zutaten brauchen

Von: Anne Tessin

Mit schicken Drinks an Silvester auftrumpfen und trotzdem nicht viel einkaufen müssen. Das klingt traumhaft, ist mit diesen Zwei-Zutaten-Rezepten aber ganz einfach.

Sie wollen an Silvester nicht ständig in der Küche oder der Hausbar stehen und komplizierte Drinks für sich und Ihre Gäste mixen? Sie wollen aber auch nicht nur schnöde Bier, Sekt und Wein ausschenken? Schließlich ist es die letzte Party des Jahres...

Dann sind diese einfachen aber leckeren Drinks mit nur zwei Zutaten genau das Richtige für Sie und Ihre Gäste.

Silvester-Drinks: Der Paloma

Er ist fast schon ein Nationalgetränk in Mexiko und ganz einfach herzustellen: Mischen Sie in einem Glas zu gleichen Teilen Tequila mit einer Grapefruitlimonade Ihrer Wahl (am besten natürlich mit der Original Paloma-Limonade). Sie können den Glasrand noch mit Salz versehen und eine Limettenspalte dranhängen.

Silvester-Drinks: Der Kalimotxo

Es klingt komisch, ist aber im Baskenland und auch bei vielen Winzern weltweit ein beliebtes Getränk. Mischen Sie zu gleichen Teilen einen trockenen Rotwein mit Cola auf Eis. Viele schwören auf diesen Drink als idealen Kater-Konter für den nächsten Morgen.

Silvester-Drinks: Der Greyhound

Mischen Sie 5 cl Vodka mit 20 cl Grapefruitsaft. Ein Rosmarinzweig gibt diesem einfachen und leckeren Drink einen besonderen Kick.

Silvester-Drinks: Der Gimlet

Für diesen leckeren Drink werden 6 cl Gin mit 1 cl Rose's Lime Juice und Eis gemixt. Schneller geht es nicht.

Silvester-Drinks: Der Bellini

Pürieren Sie einen halben weißen Pfirsich und gießen Sie das Püree mit trockenem Sekt, Prosecco oder Champagner auf. Fertig ist das hübsche Getränk, das besonders bei Frauen beliebt ist.

Silvester-Drinks: Der Garibaldi

Dieser Drink ist bei uns auch als Campari-Orange bekannt, aber Garibaldi klingt doch viel schöner, oder? Mischen Sie den Campari im Verhältnis 1:3 mit dem Orangensaft und geben Sie ordentlich Eiswürfel dazu. Prost!