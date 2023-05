Zuckerarm bis zuckerreduziert: Was wirklich hinter den Bezeichnungen steckt

Nicht in allem, wo „zuckerfrei“ draufsteht, ist auch wirklich kein Zucker drin. Das steckt hinter den verschiedenen Bezeichnungen für den Zuckergehalt in Lebensmitteln.

Zucker ist in vielen Lebensmitteln enthalten. In manchen Nahrungsmitteln mehr, in manchen weniger – und auch in vielen, von denen man es gar nicht denken würde. Um die offensichtlich zuckerlastigen Dinge wie Schokolade, Cola und Gummibärchen macht man einen Bogen, wenn man weniger Zucker zu sich nehmen will. Doch auch in Instant-Tee, Fruchtjoghurt oder sogar Gewürzgurken steckt Zucker.

Wer auf den süßen Dickmacher verzichten will, greift im Supermarkt schnell zu „zuckerfreien“ oder „zuckerarmen“ Produkten und denkt, dass das Problem damit erledigt ist. Nicht ganz: Auch in solchen Lebensmitteln sind verschiedene Zucker versteckt. Was bedeuten die Bezeichnungen für den Zuckergehalt wirklich?

Begriffe erklärt: Was bedeutet zuckerfrei, zuckerarm oder zuckerreduziert?

Für die Bezeichnungen „zuckerfrei“ und Co. gibt es genaue Richtlinien. Die Health Claims Verordnung der EU gibt vor, wie viel Zucker in Lebensmitteln enthalten sein darf, damit sie eine bestimmte Bezeichnung bekommen dürfen.

Der größte Schwindel dabei ist wohl die Bezeichnung „zuckerfrei“. Zwar ist in Produkten mit dieser Aufschrift wenig, allerdings immer noch etwas Zucker enthalten, nämlich bis zu 0,5 Gramm auf 100 Gramm oder 100 Milliliter des Produkts. Wer sich zu 100 Prozent zuckerfrei ernähren will oder muss, sollte also auch bei „zuckerfreien“ Produkten das Kleingedruckte lesen.

„Zuckerarm“ sind Produkte, die maximal 5 Gramm Zucker auf 100 Gramm oder maximal 2,5 Gramm auf 100 Milliliter enthalten.

Als „zuckerreduziert“ dürfen Lebensmitteln bezeichnet werden, wenn sie mindestens 30 Prozent weniger Zucker enthalten als andere vergleichbare Produkte.

Auch die Aufschrift „Ohne Zuckerzusatz“ kann trügen, denn sie bedeutet nicht etwa, dass gar kein Zucker drin ist, sondern lediglich, dass kein Industriezucker hinzugefügt wurde. Wenn es sich aber um ein Produkt wie zum Beispiel Fruchtjoghurt oder Apfelsaft handelt, dann ist noch immer eine ganze Menge natürlicher Zucker wie Fruchtzucker enthalten.

Ähnliches gilt für die Bezeichnung „Ohne Zusatz von Süßungsmitteln“. Hier wurden dem Produkt lediglich keine künstlichen Süßstoffe oder Zuckerersatzstoffe hinzugefügt. Zucker selbst kann trotzdem enthalten sein.

Das sagen die Experten: Zucker zu reduzieren, ist stark empfohlen

Es ist allgemein bekannt, dass wir Menschen heutzutage, besonders in gut situierten westlichen Ländern, in denen wir nicht hungern müssen, viel zu viel Zucker zu uns nehmen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt eine tägliche Zuckerzufuhr von 50 Gramm. Tatsächlich nehmen Deutsche laut Daten aus verschiedenen Verzehrstudien am Tag aber deutlich mehr zu sich. Im Durchschnitt sind es bei Frauen 61 Gramm am Tag, bei Männern 78 Gramm und bei Kindern sogar über 80 Gramm, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) 2018 in einem gemeinsamen Konsensuspapier mit der Deutschen Adipositas-Gesellschaft e. V. (DAG) und der Deutschen Diabetes Gesellschaft e. V. (DDG) erklärte.

In dem Konsensuspapier schlossen sich die Vereine der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation von 2015 an, dass der Zuckerkonsum auf 10 Prozent der gesamten täglichen Energiezufuhr beschränkt werden müsse. Bei 2.000 Kalorien am Tag sind das besagte 50 Gramm.

Um Zucker zu reduzieren, sollte man vor allem auch auf versteckte Zucker achten. Nicht auf jeder Lebensmittelverpackung steht „Zucker“ als Inhaltsstoff in der Zutatenliste. Auch alle Inhaltsstoffe, die auf -ose enden sowie Malz, Süßmolkenpulver oder Sirup sind versteckte Zucker. Dazu gehören auch Dextrose, Glukose, Glukosesirup, Laktose, Maltose, Saccharose, Fruchtkonzentrat, Honig, Ahornsirup, Agavendicksaft oder Kandis.

Was passiert, wenn wir keinen Zucker mehr essen

Der Körper braucht Zucker zum Funktionieren. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir ihn stückeweise essen sollten. Tatsächlich benötigt unser Organismus nämlich nur Kohlenhydrate, die in Zucker umgewandelt werden.

Wer auf industriellen Zucker verzichtet, der wird zunächst eine unangenehme Übergangsphase durchmachen, denn der Körper reagiert auf den Zuckerentzug unter anderem mit Kopfschmerzen, Heißhunger und Schlappheit – und natürlich mit einer ordentlichen Portion schlechter Laune. Wer durchhält, wird aber danach belohnt. Weniger Zucker im Organismus sorgt für besseren Schlaf, ein fitteres Körpergefühl und begünstigt natürlich auch das Abnehmen. Außerdem wirkt sich die Ernährungsumstellung auf die Haut aus, die gesünder aussehen wird, und hat auch gesündere innere Organe zur Folge.