Wie viel ist eine Prise Salz? Wie Sie endlich richtig dosieren

Von: Andrea Stettner

Teilen

„Eine Prise Salz“ taucht in vielen Koch- und Backrezepten als Mengenangabe auf. Doch wie viel ist das eigentlich genau? Und wie dosiert man es richtig?

Ob beim Backen von leckeren Kuchen, in der Tomatensoße oder sogar in Süßspeisen: In vielen Rezepten wird als Zutat „eine Prise Salz“ verlangt. Diese Mengenangabe ist nicht nur ziemlich vage – viele verstehen erst gar nicht, was damit gemeint ist. Im Gegensatz zu einem Teelöffel oder Esslöffel lässt sich eine Prise Salz nämlich gar nicht so genau abmessen. Wir zeigen, wie Sie Salz dennoch immer richtig dosieren.

Wie viel ist eine Prise Salz?

Wie viel ist eine Prise Salz? Ein Teelöffel davon ist schon zu viel. © Jochen Tack/Imago

Prise (von franz. das Genommene) wird als Maßeinheit für feinkörnige Substanzen wie Salz, Pfeffer oder Zucker verwendet. Eine Prise Salz entspricht dabei etwa der Menge, die zwischen Daumen und Zeigefinger passt oder die mit drei Fingern greifbar ist. Eine ähnliche Maßangabe ist eine Messerspitze, die etwa ein bis zwei Prisen umfasst.

Funfact Im 18. Jahrhundert wurde die Prise vor allem für Schnupftabak verwendet. Wenig später hielt die Mengenangabe dann auch in der gehobenen Küche Einzug.

Eine genauere Maßeinheit für eine Prise gibt es offiziell nicht. Der Salz-Hersteller Bad Reichenhaller nennt aber zumindest folgende Grammzahlen als Orientierung:

1 Prise Salz = 0,4 g

1 Messerspitze Salz = 0,25 g

1 gestrichener TL Salz = 5 g

1 gestrichener EL Salz = 15 g

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Unbegrenzte Haltbarkeit? Mindestens zehn Lebensmittel können Sie im Notvorrat bedenkenlos lagern Fotostrecke ansehen

Prise hat sich als Maßeinheit bei Salz durchgesetzt

Eine Prise Salz entspricht demnach genau 0,4 Gramm. Bei der Dosierung von Salz dürfen Sie es mit der Mengenangabe aber nicht zu genau nehmen. Ob eine Prise Salz für ein Gericht ausreicht, hängt letztendlich auch von den individuellen Vorlieben ab. Da es beim Kochen jedoch darauf ankommt, nicht zu viel vom Salz zu verwenden, um das Gericht nicht zu versalzen, hat sich die Prise beim Salz als Maßeinheit durchgesetzt.

Übrigens, nicht nur herzhafte Gerichte profitieren von unserem wichtigsten Küchen-Gewürz – auch Porridge schmeckt mit einer Prise Salz noch leckerer. Und wer Salz in Kaffee streut, vertreibt damit den bitteren Geschmack.