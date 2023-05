Ohne Tränen: Es macht einen Unterschied, in welcher Richtung Sie Zwiebeln schneiden

Zwiebel schneiden ohne Weinen

Angebraten riechen sie lecker, können einem aber auch Tränen in die Augen treiben: Zwiebeln. Wir zeigen, wie Sie das Gemüse scheiden, ohne zu weinen.

Mit 578.200 Tonnen war sie im Jahr 2022 das am zweitmeisten geerntete Gemüse in Deutschland – die Speisezwiebel (Quelle: Statistisches Bundesamt). Bei uns landet sie dann über die Zwischenstation bei Rewe, Kaufland und Co. Wer in der Küche Zwiebeln scheiden darf, kämpft oft mit mehreren Dingen: Die Augen tränen und die Finger riechen danach streng. Mit einer guten Küchenseife wäscht sich der Geruch leicht raus. Das Schneiden der Zwiebel ist jedoch eine Kunst für sich – mit unseren Tipps meistern Sie das Zwiebel schneiden bestimmt.

Wie schneidet man am besten Zwiebeln?

Das Werkzeug spielt eine entscheidende Rolle. In diesem Fall brauchen Sie ein scharfes Messer. Umso weniger „Verletzungen” die Zwiebel erleidet, umso weniger Tränen kommen Ihnen. Idealerweise gehen Sie mit dem Messer entlang der Faser. Auch so bleibt die Zwiebel intakter, als wenn Sie quer zur Faser schneiden.

Gehen wir Schritt für Schritt durch, wie Sie eine Zwiebel würfeln:

Entfernen Sie den Blütenansatz (liegt gegenüber der Wurzel). Lösen Sie die Zwiebelschale ab. Schneiden Sie die Zwiebel längs bis kurz vor die Wurzel ein. Nun parallel zum Schneidebrett schneiden. Abschließend wie gewohnt schneiden und die Wurzel entfernen.

Wenn Sie keine Zwiebelwürfel für Ihr Rezept benötigen, lassen Sie Schritt vier weg. Je feiner Sie diesen Arbeitsschritt allerdings ausführen, desto feiner lässt sich die Zwiebel würfeln.

Welche Tipps gibt es, eine Zwiebel ohne Tränen zu schneiden?

Ein scharfes Messer und mit der Faser schneiden sind die beiden grundlegendsten Tricks, eine Zwiebel zu schneiden. Doch es existieren weitere. Um zu verstehen, wie die nachfolgenden Tipps funktionieren, müssen wir uns die Zwiebel genauer anschauen. Wieso weinen wir überhaupt, wenn wir eine Zwiebel schneiden? In der Zwiebel sind zwei verschiedene Stoffe, die beim Schneiden miteinander in Kontakt kommen. Das Ergebnis ist ein freigesetzter Reizstoff. Dadurch will sich die Zwiebel vor Fressfeinden schützen.

Der einfachste Trick ist, die Augen vor dem Reizstoff zu schützen. Also Schwimmbrille aufsetzen und ran ans Schneidebrett. Wenn die Küche gut belüftet ist, verflüchtigen sich die Reizstoffe der Zwiebel ebenfalls schneller und die Augen tränen nicht so stark.

