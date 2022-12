Hand(brot) hoch, wer das Rezept für diesen Weihnachtsmarktklassiker haben möchte

Daumen hoch.

+ © Einfach Tasty Dieses Rezept macht satt: Handbrot mit Schinken und Käse, wie vom Weihnachtsmarkt. © Einfach Tasty

Für dieses Rezept lege ich meine Hand ins Feuer.

Neben Glühwein, Baumstriezel und Kraut-Schupfnudeln gehört Handbrot zu meinen absoluten Favoriten bei einem Weihnachtsmarktbesuch. Klassisch gefüllt mit Speck und Käse und dazu noch einen Klecks Schmand – herrlich 🤩!

Da die Zeit der Weihnachtsmärkte leider begrenzt und das nächste Festival auch nicht um die Ecke ist, machen wir das leckere Handbrot einfach selbst 🙌.

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

Teig:

350 g Mehl (Typ 550)

200 g Weizen-Vollkornmehl

0,5 Würfel (ca. 21 g) frische Hefe

1 Prise Zucker

350 ml Wasser, lauwarm

12 g Salz

Handbrot-Füllung:

250 g Käse, gerieben

150 g Schinkenwürfel

Topping:

200 g Crème Fraîche

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1 TL Zucker

Schnittlauch, in Röllchen

Die Zubereitung ist einfach:

Für den Teig: In einer Schüssel beide Mehle miteinander vermischen. In das Mehl eine Mulde formen und Hefe hinein bröseln. Hefe mit Zucker und 50 ml lauwarmen Wasser vermischen und 15 Minuten ruhen lassen.

Dann restliches Wasser und Salz hinzufügen und alles zu einem homogenen Teig verkneten. Teig zugedeckt an einem warmen Ort für mindestens 1 Stunde ruhen lassen, bis er sich deutlich vergrößert hat. Für das Topping: Crème fraîche, Salz, Pfeffer und Zucker verrühren und beiseite stellen. Schnittlauch waschen, trocken schütteln und ebenfalls beiseite stellen. Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen. Für das Handbrot: Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem großen Rechteck auswellen. Auf das rechte Drittel des Rechtecks ein Drittel des Käses und der Schinkenwürfel geben. Dabei einen 10 cm Rand freilassen. Rand über die Füllung schlagen und leicht andrücken. Die Falz mit Schinken und Käse bestreuen und wieder umschlagen. Nochmals wiederholen, bis der Teig komplett eingerollt ist. Enden umschlagen und gut festdrücken. Je nach Größe deines Backblechs Teigrolle im Ganzen oder mittig halbiert auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Mit der Rückseite eines Messers die Teigrolle in beliebig große Stücke portionieren, aber nicht durchschneiden. Etwa 20 Minuten backen, bis der Teig gar und an der Unterseite hellbraun gebacken ist. Handbrot in Stücke teilen und mit einem Klecks Creme und Schnittlauch bestreut servieren. Reinhauen!

Lecker, oder? Noch kannst du die Weihnachtsmärkte in deiner Stadt besuchen. Hier haben wir 16 Leckereien, die du dir bei einem Weihnachtsmarktbesuch nicht entgehen lassen kannst, zusammengetragen.

