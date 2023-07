Das virale Rezept für eine pinke Barbie Pasta entfesselt die eigene innere Barbie

Von: Sandra Keck

Ein Dinner, wie in Barbies-Dreamhouse, ist mit pinken Rezepten, die die sozialen Medien dominieren, kein Problem. Zum Hauptgang gibt es die virale Barbie Pasta.

Es ist offiziell: Auch wir von Einfach Tasty sind dem Barbie-Wahn erlegen. Mit dem mit Spannung erwarteten Barbie-Film von Greta Gerwig, der am 20. Juli in die deutschen Kinos kam, wird alles Pink. Das grandiose Marketing, das jede Konsumsparte von Kleidung, Make-up bis hin zu Ferienhäusern „barbiefizierte“, ist allgegenwärtig. Spätestens nach einem Kinobesuch möchten wir dann alle unsere eigenen Wohnungen in ein Barbie-Dreamhouse verwandeln, was mit diesen rosafarbenen Küchen-Gadgets bestimmt gelingt.

Mit der viralen „Pink Barbie Pasta“ entfesselt man seine innere Barbie! Einfach Tasty Redakteurin Sandra hat das Rezept getestet. © Sandra Keck/Einfach Tasty/Canva.com

Und dann gibt es noch die viralen Rezepte, die von süß bis herzhaft, auf TikTok überall zu finden sind. Ganz nach dem Motto „pretty in pink“ ist uns ein Rezept direkt ins Auge gesprungen: Barbie-Pasta. Die besteht nur aus wenigen Zutaten, soll einfach zu machen sein und ist dazu noch – nun ja – einfach hübsch! Es ist Zeit, die innere Barbie zu entfesseln und mit auf den pinken Zug aufzuspringen. Bereit?

Was macht eine „Barbie Pasta“ aus?

Die pinke „Barbie Pasta“ verzückt selbst Rote Bete-Gegner mit ihrem Charme. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Es gibt viele verschiedene Variationen dieser Pasta auf TikTok. Das Grundrezept besteht aus Nudeln, einem Milchprodukt, wie griechischem Joghurt, Ricotta, Mascarpone oder Feta und gegarter Rote Bete für die schöne Farbe. Dazu noch etwas Salz, Pfeffer und eventuell etwas Knoblauch und schon hat man ein Abendessen, das auch in einem Barbie-Traumhaus serviert werden könnte. Übrigens kann man Pasta auch mit Rotwein einfärben. Eine Rotwein-Pasta schmeckt mit Nusscrunch besonders lecker.

Für die virale vegetarische Pasta in Pink braucht man diese Zutaten:

250 g Pasta nach Wahl (z. B. Orecchiette)

1 Knolle Knoblauch

3 EL Olivenöl

1 Prise Salz

200 g Rote Bete, gegart

100 g Mascarpone

50 g Parmesan, gerieben

0,5 Bio-Zitrone

Salz und Pfeffer

Die Zubereitung ist einfach und schnell:

Von der Knoblauchknolle den Deckel abschneiden. Mit Olivenöl und etwas Salz bedecken und in ein Stück Alufolie wickeln. Im Backofen bei 180 °C 30 Minuten backen. Pasta nach Packungsanleitung zubereiten. Rote Bete zusammen mit etwas gegartem Knoblauch, Mascarpone, Parmesan, Zitronensaft und -abrieb pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und eventuell mit etwas Pastawasser verdünnen. Sauce mit den gekochten Nudeln vermengen. Mit Mascarpone, Zitronenabrieb und Minze servieren.

Einfach Tasty Tipp: Wer es eher puristisch mag, der kann die Pastasauce auch nur mit vier Zutaten herstellen: Rote Bete, Knoblauch, Schmand und etwas Salz. Schmeckt auch, ist Pink und geht noch etwas schneller.

Die vegetarische „Barbie Pasta“ ist nicht nur hübsch, sondern auch lecker. Hier gibt es das einfache Rezept. © Sandra Keck/Einfach Tasty

Pinke Rezepte dominieren das Netz und die Community bekommt nicht genug

Der Hashtag #barbiepasta hat auf TikTok bereits mehr als 7,4 Millionen Aufrufe und täglich kommen neue Videos mit leckeren Pastarezepten dazu. Der Clip des britischen Tasty-Teams(@tastyuk) gefällt dabei besonders gut, da es zeigt, dass die Zubereitung auch mit wenigen Zutaten wunderbar funktioniert und das Ergebnis schmeckt.

Rote Bete mag man oder eben nicht – oder doch? Zahlreiche Kommentare von selbst ernannten Bete-Hatern scheinen der Barbie Pasta mehr als wohlgesonnen, wie diese Beispiele zeigen:

„Es schmeckt überhaupt nicht stark nach Rote Bete! Sooo lecker!“

„Ich MUSS das unbedingt ausprobieren.“

„OMG ich habe es ausprobiert und es ist so gut! Meine neue Lieblingspasta.“

Ob Kinofan oder nicht, diese Pasta sollte ausprobiert werden, denn sie ist frisch, sommerlich und würde Barbie sicher gefallen!