Diese Eier hau’ ich gerne in die Pfanne, wenn dabei ein leckeres Shakshuka herauskommt

Von: Sandra Keck

Shakshuka – das Rezept für versunkene Eier in Tomatensauce gibt‘s bei Einfach Tasty. © Einfach Tasty

Perfekt, wenn du zu viele Tomaten auf deinem Balkon gezüchtet hast.

Gehörst du auch zu den Glücklichen, die sich dieses Jahr über eine reichliche Tomatenernte freuen dürfen? Egal ob im Salat, als Sauce oder Suppe: 🍅-Rezepte sind vielseitig und immer lecker. Falls dir die Rezeptideen so langsam ausgehen, helfen wir gerne nach. Kennst du schon das israelische Nationalgericht Shakshuka? Hinter diesem melodischen Namen verbirgt sich ein leckeres Low Carb-Frühstück mit gebackenen Eiern in einer würzigen Tomatensauce. Schmeckt übrigens auch am Mittag oder am Abend.

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

1 EL Speiseöl

100 g Zwiebeln, in Scheiben

200 g rote Paprikaschote, in Streifen

2 Knoblauchzehen, gehackt

3 EL Tomatenmark

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Paprikapulver, edelsüß

0,5 TL Chilipulver

1 Prise Zimt

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 kg Tomaten, gewürfelt

4 Eier

Feta, nach Geschmack

Koriander, nach Geschmack

Die Zubereitung ist ganz einfach:

In einer ofenfesten Pfanne 1 EL Speiseöl erhitzen. Zwiebel, Paprika und Knoblauch darin anschwitzen. Tomatenmark und Gewürze zugeben. Anbraten, bis die Gewürze duften. Tomaten zugeben. Bei niedriger Hitze für 40 Minuten schmoren lassen, dabei gelegentlich umrühren. Backofen auf 180 C vorheizen. Kleine Mulden in die Tomatensauce drücken und Eier vorsichtig hineinschlagen. Im Backofen etwa 10 Minuten backen, bis die Eier gestockt sind. Shakshuka mit Feta und Koriander bestreuen. Dazu passt Fladenbrot. Yummy!

Egal ob zum Frühstück oder Abendessen, das Rezept für Shakshuka schmeckt immer. © Einfach Tasty

