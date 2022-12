Diese Käsefondue-Suppe knallt nicht nur an Silvester

Von: Eva Lipka

Käsefondue zum Löffeln: dieses Rezept für Käsefondue-Suppe kannst du dir reinschaufeln, als gäbe es kein Morgen mehr. © Einfach Tasty

Wer hat‘s erfunden?

Die Schweizer. Oder doch nicht? Angeblich soll Käsefondue nämlich schon im alten Griechenland bekannt gewesen sein. Der Beweis dafür findet sich im 11. Gesang von Homers Odyssee, in dem ein Gericht beschrieben wird, das aus geriebenen Ziegenkäse besteht. Allerdings wird Käsefondue in seiner heutigen Form das erste Mal in einem Kochbuch aus dem Jahr 1699 von Anna Maria Gessner, einer Schweizerin, erwähnt. Es ist und bleibt ein Mysterium. Wer es letztendlich erfunden hat, ist im Endeffekt auch egal. Sicher ist, dass Käsefondue definitiv am besten schmeckt, wenn man es in Gesellschaft isst. Und dann gibt es immer diese Leute, die das Käsefondue quasi wegatmen. Du gehörst zu diesen Menschen und würdest am liebsten Käsefondue löffeln? Dann probier‘ dich doch mal an unserem Rezept für Käsefondue-Suppe.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

Für die Knoblauch-Croûtons:

40 ml Speiseöl

1 Knoblauchzehe

200 g Brot, gewürfelt

Für die Käsefondue-Suppe:

400 g Fondue-Käse

200 ml Weißwein

30 ml Kirschwasser

1 Knoblauchzehe

0,5 TL Pfeffer

600 ml Brühe

5 g modifizierte Speisestärke (oder Saucenbinder)

Zum Garnieren:

Schnittlauch, nach Geschmack

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Knoblauch-Croûtons das Öl in einer Pfanne erhitzen. Anschließend den Knoblauch kurz andünsten und die Brotwürfel hinzugeben. Die Brotwürfel unter gelegentlichem Rühren auf dem Herd anbraten, bis sie goldbraun und knusprig sind. Zur Seite stellen. Für die Käsefondue-Suppe den Fondue-Käse, Weißwein, Kirschwasser, Knoblauch und Pfeffer in einen Topf geben. Anschließend mit Brühe ablöschen und gut verrühren. Danach die modifizierte Speisestärke hinzufügen. Die Suppe abgedeckt aufkochen lassen. Zum Schluss nochmals verrühren, bis die Suppe eine cremige Konsistenz hat. In tiefen Tellern servieren und mit den Knoblauch-Croûtons und Schnittlauch garnieren. Im Mund zergehen lassen. Guten Appetit!

Der Klassiker mal anders: das Rezept für Käsefondue-Suppe lässt das Herz der Käsefondue-Fans höher schlagen. © Einfach Tasty

