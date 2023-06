Virales TikTok-Rezept: Spaghetti all‘assassina sind mörderisch gut

Von: Sandra Keck

Diese Spaghetti schmecken intensiv nach Tomate und sind einfach mörderisch gut! So leicht wird das virale Rezept für karamellisierte Tomaten-Pasta zubereitet.

Wer der italienischen Sprache mächtig ist, der wird sich beim Rezeptnamen dieser Pasta vielleicht ein wenig wundern. Vorneweg: Spaghetti all‘assassina (übersetzt: Spaghetti nach Mörderinnen-Art) ist keineswegs ein Rezept für angehende Giftmischer, um unliebsame Beziehungen zu beenden oder gar Erbfolgen zu korrigieren. Vielmehr verbirgt sich hinter dem Namenszusatz „all‘assassina“ (italienisch für „Mörderin“) eine äußerst positive Bewertung, die so viel bedeutet wie „unwiderstehlich gut“ oder „absolut fantastisch“.

Ein genauer Blick auf die überschaubare Zutatenliste wirft aber Fragen auf. Was soll an einer Pasta in Tomatensauce denn jetzt so gut sein, dass sie einfach nur der Killer (im positiven Sinne) ist? Schließlich kommen weder Wodka (Wodka-Pasta), noch Hackfleisch, wie in einer deutschen Spaghetti Bolognese oder würzige Chorizo in die Tomatensauce hinein. Nun, die Antwort liegt in der Zubereitung – denn die Spaghetti werden nicht gekocht, sondern in der Tomatensauce gegart und karamellisiert. Kritische Stimmen mögen jetzt behaupten, dass der Name des Gerichts von der ungewöhnlichen Zubereitung kommt. Denn die Nudeln werden so stark angebraten, dass man sie, den Geschmack und generell das italienische Pasta-Nationalgut gewissermaßen tötet. Aber keine Sorge, das Rezept ist keine neue Erfindung aus dem Netz, sondern stammt ursprünglich aus Bari und wird dort seit Jahrhunderten genau so zubereitet.

Es gibt zahlreiche Rezepte und Varianten der mörderisch guten Pasta im Netz. Einfach Tasty testet das Rezept von Creator fitaliancook, da sein Video für Spaghetti all‘assassina in kürzester Zeit über 5 Millionen Views hatte. Also muss es ja gut sein, oder?

Für zwei Portionen der etwas anderen Spaghetti in Tomatensauce braucht man diese Zutaten:

1 l Wasser

150 g Tomatenmark

0,5 TL Salz

6 EL Olivenöl

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

0,5 TL rote Chilischote, fein gehackt

350 ml passierte Tomaten

300 g Spaghetti

Salz und Pfeffer

etwas Olivenöl

Die Zubereitung ist ungewöhnlich, aber einfach:

Beim Pastagericht Spaghetti all‘assassina ist Geduld und Mut gefragt, denn die Nudeln dürfen gerne etwas schärfer angebraten werden. © Einfach Tasty

In einem Topf Wasser mit Tomatenmark zum Kochen bringen. Bei geringer Hitze 10 Minuten köcheln lassen und mit Salz würzen. Bei niedrigster Stufe warm halten. In einer großen Pfanne Olivenöl erhitzen und Knoblauch und Chili einige Sekunden darin anbraten (nicht zu lange, sonst verbrennt der Knoblauch). Mit passierten Tomaten ablöschen und zwei Minuten köcheln lassen. Rohe Spaghetti in die Pfanne legen und vollständig mit der Sauce bedecken. Spaghetti dabei leicht andrücken. Einige Minuten anbraten, dabei nicht umrühren. Pasta mit einer Zange umdrehen und von der anderen Seite ebenfalls gut anbraten, bis sie karamellisieren. Nach und nach etwas vom heißen Tomatenwasser dazugeben. Spaghetti bei schwacher Hitze im Tomatenwasser quellen lassen, dabei gelegentlich wenden. Wenn das Tomatenwasser verdunstet ist, Spaghetti kurz anbraten lassen, bevor wieder neues Tomatenwasser hinzugefügt wird. Solange wiederholen, bis die Pasta al dente ist. Mit etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer verfeinern und servieren.

Ist die Pasta wirklich so mörderisch gut, wie alle behaupten?

Einfach-Tasty-Redakteurin Sandra hat den Test gemacht und schließt sich den zahlreichen positiven Stimmen aus dem Netz an:

Die Spaghetti sind intensiv tomatig und haben dazu noch stellenweise einen leichten Crunch – wirklich genial! Viel davon kann man aber nicht essen, da sie wirklich mächtig sind.

So einfach macht man aus normalen Nudeln in Tomatensauce ein Gericht, was mörderisch gut schmeckt: Spaghetti all‘assassina. © Einfach Tasty

Weitere Stimmen aus dem Netz:

Wow, das ist definitiv mal was anderes 😍😍😍

Hab ich gestern gemacht ♥️ War so gut.

Ich liebe das Rezept, weil ich alles in eine Pfanne machen kann und die Nudeln schmecken viel geiler, weil sie in der Soße gekocht wurden.

Spaghetti al‘assassina ist die beste Art Spaghetti zu machen.

Dieses virale TikTok-Rezept hat den Rummel um sich wirklich mehr als verdient. So günstig, so lecker und dazu noch mit Zutaten, die man zu Hause hat. Nachmachen lohnt sich definitiv.