Nur unreife Avocados im Supermarkt? Sie können den Reifeprozess mit Zeitungspapier daheim beschleunigen

Von: Janine Napirca

Wer Avocado in der Pfanne anbraten oder sich eine Guacamole machen will, ist auf reife Früchte angewiesen – sonst wird das Schälen zur Qual.

„Aber die Guacamole (diese Guacamole), die schmeckt tatsächlich ganz okay (die schmeckt ausgezeichnet)“ – die Punkband „Das Lumpenpack“ widmete dem beliebten grünen Dip im Jahr 2015 sogar ein eigenes Lied. Hergestellt wird die ursprünglich aus Mexiko stammende Delikatesse aus Avocados. Da verwundert es also wenig, dass der aus dem Nahuatl – Sprache der Azteken – stammende Name übersetzt Avocadosoße bedeutet.

Damit Sie aus den Früchten den beliebten Dip für Chips, einen Brotaufstrich oder auch gebackene Avocado mit Ei zubereiten können, brauchen Sie allerdings reife Avocados. Die gibt es in hiesigen Supermärkten aber oft nicht. Avocados werden ähnlich wie Bananen noch unreif geerntet, sodass sie die langen Transportwege überstehen. Damit Sie aber nach dem Einkauf nicht ewig warten müssen, bis Sie Ihre Avocados zu köstlichen Speisen zubereiten können, gibt es Verfahren, die den Reifeprozess der Früchte beschleunigen.

Unreife Avocados aus dem Supermarkt reifen daheim in Zeitungspapier umwickelt schneller

Sie möchten Ihre Avocados aus dem Supermarkt gerne zubereiten, aber die Früchte sind noch unreif? Die Zeitungspapier-Methode kann Abhilfe schaffen. © LuboIvanko/Imago

Damit Ihre Avocados aus dem Supermarkt schneller reif werden, können Sie sich mit der Zeitungspapier-Methode behelfen:

Umwickeln Sie die noch unreifen Avocados nach dem Einkauf in drei bis vier Lagen Zeitungspapier, sodass die Früchte vollständig eingepackt sind und kein Ethylen-Gas mehr austreten kann. Lagern Sie die in Zeitungspapier eingewickelten Avocados bei Zimmertemperatur. Nach zwei bis fünf Tagen sollten die Früchte reif zum Verzehr sein. Benötigen Sie die Avocados früher, können Sie auch eine Banane mit in das Zeitungspapier einwickeln. Bananen geben noch mehr Ethylen ab als Avocados selbst und der Reifeprozess wird beschleunigt.

Wenn Sie kein Zeitungspapier zu Hause haben, können Sie auch Gefrierbeutel verwenden. Statt Bananen tun es übrigens auch Äpfel oder Tomaten.



Unreife Avocado: Sie brauchen die Früchte sofort? Nehmen Sie den Backofen zuhilfe

Wenn Sie die im Supermarkt eingekauften unreifen Früchte zeitnah benötigen, dann wird die Zeitungspapier-Methode nicht schnell genug funktionieren. Aber keine Sorge, mit einem einfachen Trick bekommen Sie Ihre unreife Avocado innerhalb weniger Minuten reif. Sie brauchen dafür lediglich etwas Alufolie und einen Backofen.

Heizen Sie den Backofen auf 90 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (Umluft 70 Grad Celsius) vor und umwickeln Sie die Avocado bzw. die Avocados mit Alufolie. Legen Sie die Frucht bzw. die Früchte für circa zehn Minuten in den Backofen auf die mittlere Schiene. Ebenso wie bei der Zeitungspapier-Methode – nur viel schneller – produzieren die Avocados Ethylen, das aufgrund der Alufolie nicht entweichen kann und dazu führt, dass die Früchte schneller reifen. Je größer Ihre Avocado ist, desto länger braucht sie. Deshalb sollten Sie hin und wieder durch sanften Druck auf die Schale testen, ob die Frucht reif geworden ist. Gibt sie leicht nach, können Sie die Avocado aus dem Backofen herausnehmen.

Lassen Sie die Avocado anschließend ein wenig abkühlen, beispielsweise im Kühlschrank, damit Sie sich beim Schälen nicht die Finger verbrennen. Allerdings sollten Sie beim Schneiden der Avocado kein normales Messer verwenden.