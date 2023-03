Dauerhafter Kühlschrankgast: Wie lange ist offenes Tomatenmark haltbar?

Von: Janine Napirca

Ob Sie Tomatenmark in der Tube oder einer Konservendose kaufen, wirkt sich auf die Haltbarkeit des Lebensmittels aus.

Einige Gerichte wie beispielsweise Spaghetti oder Pizza verfeinern Sie gerne mit etwas Tomatenmark, der restliche Inhalt verweilt dann aber ewig im Kühlschrank? Wie lange Tomatenmark nach dem Öffnen noch haltbar ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben der richtigen Lagerung spielt vor allem Hygiene eine entscheidende Rolle.

Wie lange ist Tomatenmark aus der Tube nach dem Öffnen laut Verbraucherzentrale noch haltbar?

Ob Sie Tomatenmark aus der Tube oder Dosen bevorzugen, trägt entscheidend zur Haltbarkeit des Lebensmittels nach dem Öffnen bei. © Jürgen Pfeiffer/imageBROKER/Imago

Zunächst einmal muss man unterscheiden zwischen Tomatenmark aus der Tube und Tomatenmark in Dosen. Die meisten Menschen kennen Tomatenmark ähnlich wie Senf – obwohl es den natürlich auch in Gläsern gibt – aus Tuben. Darin hält sich das Tomatenmark nach dem Öffnen zwar nicht mehr so lange wie auf dem Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben. Denn dieses bezieht sich stets auf ungeöffnete Lebensmittel. Allerdings ist es richtig aufbewahrt der Verbraucherzentrale Bayern zufolge auf jeden Fall noch mehrere Monate haltbar. Sie sollten eines aber beachten:

Die Öffnung der Tube sollte nicht mit den Fingern berührt oder in direkten Kontakt mit Lebensmitteln gebracht werden.

Man sollte geöffnetes Tomatenmark im Kühlschrank aufbewahren, denn das schont der Ernährungsexpertin Andrea Danitschek von der Verbraucherzentrale Bayern zufolge zum einen das Aroma des Tomatenmarks. Zum anderen wird das Wachstum von Keimen gebremst.

Haltbarkeit nach dem Öffnen: Was ist bei Tomatenmark aus der Dose zu beachten?

Dosen-Tomatenmark dürfen Sie nach dem Öffnen, wenn Sie es nicht vollständig aufbrauchen, nicht einfach in der Konservendose lassen und in den Kühlschrank stellen. Denn dann ist das Lebensmittel nicht vor Sauerstoff geschützt und Keime können sich vermehren. Füllen Sie es daher besser in ein Schraubglas, das Sie luftdicht verschließen können. Trotzdem ist es ratsam, das Tomatenmark im Glas relativ zeitnah zu verbrauchen, da es im Gegensatz zum Tuben-Tomatenmark nicht so gut vor Licht geschützt ist. Zudem können Keime über unsauberes Besteck in das Glas gelangen.

Wie kann man feststellen, ob geöffnetes Tomatenmark noch gut ist oder man es wegwerfen sollte?

Bevor Sie bereits geöffnetes Tomatenmark zum Kochen verwenden, sollten Sie vorab die Frische des Lebensmittels überprüfen:

Um einen möglichen Schimmelbefall festzustellen, geben Sie etwas Tomatenmark auf einen Löffel. Ist kein Schimmel zu erkennen, machen Sie eine Geruchsprobe. Riecht das Tomatenmark unauffällig, folgt der Geschmackstest. Schmeckt das Tomatenmark muffig oder nach Hefe, ist es verdorben und sollte nicht mehr verzehrt werden.

