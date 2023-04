Fünf Hacks für das perfekte pochierte Ei

Von: Eva Lipka

Fünf TikTok Hacks für das perfekte pochierte Ei. Ich habe sie für dich ausprobiert und Bilanz gezogen. © Einfach Tasty

Das perfekte pochierte Ei ist pure Befriedigung. Doch wie gelingt es? Ich habe fünf TikTok Hacks ausprobiert und zeige dir die Ergebnisse.

Mein erstes pochiertes Ei aß ich in Neuseeland in Form eines Egg Benedict.

Damals hatte ich noch so gar keinen Plan, wie man so ein wunderschönes, innen so flüssiges Ei überhaupt zubereiten könnte. Seitdem habe ich immer mal wieder versucht, ein perfektes pochiertes Ei zu machen. In der klassischen Zubereitung schlägt man dazu das Ei in siedendes Wasser, zu dem Essig hinzugefügt wurde. Dazu kreiert man einen Strudel, damit das Ei im Wasser nicht ausfranst und lästige Eiweißfäden im Wasser rumschwimmen. Irgendwie hat das bei mir noch nie sonderlich gut funktioniert. Am Ende hat das Ei immer zu sehr nach Essig geschmeckt, war innen nicht richtig flüssig oder außen nicht gestockt. Und vor allem: nie so schön, wie auf TikTok, Instagram und Co.

Also habe ich mich mal auf die Suche nach ein paar Hacks gemacht. Beim TikTok Glitzer-Ei in die Welt der TikTok Hacks eingetreten, fand ich schnell fünf vielversprechende Hacks für das perfekte pochierte Ei. Ich habe sie alle für euch ausprobiert und ein Fazit gezogen:

1. Pochiertes Ei mit der klassischen Zubereitung

Auch mit den Hacks hat‘s wie immer überhaupt nicht funktioniert! Das Ergebnis war so hässlich, dass ich es nicht einmal fotografieren wollte. Wenn ihr den Profi-Koch raushängen lassen wollt, dann stellt euch auf jeden Fall auf jede Menge Übungsanläufe ein.

2. Pochiertes Ei mit dem Wasserkocher

Beim Öffnen vom Ei war das Eiweiß noch zur Hälfte durchsichtig. Deswegen habe ich es einfach kurzerhand nochmal ins heiße Wasser geworfen. Das hat leider dazu geführt, dass sich das Eiweiß wieder in alle Richtungen verabschiedet hat. Geschmeckt hat‘s trotzdem. Das Eiweiß war am Ende fest, während das Eigelb über den ganzen Teller gelaufen ist. Elf Minuten sind zudem eine extrem lange Zeit. Nicht so mein Ding.

3. Pochiertes Ei aus der Mikrowelle

Auf jeden Fall die entspannteste und schnellste Methode um ein poached egg zu machen. Ich habe eine Tasse benutzt, die leider ein wenig zu dickwandig war. Nach einer Minute bei 600 Watt, war das Eiweiß noch leicht flüssig. Mit ein bisschen Feintuning aber sicherlich eine richtig gute Methode.

4. Pochiertes Ei aus der Suppenkelle

Das Ergebnis war ein wunderschönes, pochiertes Ei. Schönheit auf jeden Fall 10/10. Konsistenz des Eigelbs und Eiweiß auch 10/10. Einziges Manko: Du musst den Suppenlöffel ein paar Minuten über den Topf halten. Zwei Hände=Zwei Eier. Das wird mühselig. Eher ‘ne Single-Methode.

5. Pochiertes Ei in Frischhaltefolie

Mein absoluter Lieblings-Hack! Gib dem Ei ein bisschen Platz und drehe es nicht zu eng zusammen. Sonst wird das Eiweiß in der Mitte nicht ganz weiß. Ansonsten kann man bei diesem Hack absolut nichts Falsch machen. Idiotensicher und einfach immer ein perfektes Ergebnis. Du kannst mehrere Eier vorbereiten und sie dann alle gleichzeitig in den Topf werden. Einfach genial.

Zum Vergleich die Ergebnisse des Hack-Tests für perfekt pochierte Eier:

Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Das perfekte pochierte Ei habe ich an diesem Tag auf jeden Fall mit der Suppenkelle und in Frischhaltefolie eingewickelt zubereitet. © Einfach Tasty

Am schnellsten bereitest du das perfekte pochierte Ei in der Mikrowelle zu. Besonders schön und die optimale Konsistenz erhalten die pochierten Eier, wenn du sie in Frischhaltefolie einpackst oder in einer Suppenkelle ins Wasser hältst. Die Methode, bei dem das Ei mit Wasser aus dem Wasserkocher übergossen wird, dauert viel zu lang und ist nicht besonders zufriedenstellend. Du kannst die Hacks ja mal bei dir zu Hause ausprobieren. Für das perfekte Ergebnis lohnt sich der Aufwand auf jeden Fall!

Pochiertes Ei auf Toastbrot, mit grünem Spargel, Pilzen und Sauce hollandaise. So kann der Tag beginnen. © Einfach Tasty