Von: Eva Lipka

Thanks for Giving: Wir lieben Rezepte mit süßer Kürbisfüllung und die Mini Pumpkin Pies sind das perfekte Mitbringsel für Thanksgiving © Einfach Tasty

Für einen kleinen Nachtisch ist immer Platz, oder?

Thanksgiving steht vor der Türe und wir haben dir einige traditionelle Thanksgiving-Rezepte vorbereitet. Heute gibt es das Rezept für Mini Pumpkin Pies. Die sind super einfach und schnell zubereitet, sehen dabei wunderschön aus und schmecken zu allem Überfluss auch noch richtig gut.

In den letzten paar Jahren hat sich in den Vereinigten Staaten ein Trend breit gemacht. Beim sogenannten Friendsgiving pflegt man dieselben Traditionen, wie beim klassischen Thanksgiving. Während man jedoch Thanksgiving vor allem mit der Familie feiert, lädt man bei Friendsgiving seine Freunde ein. Das ist besonders gut, wenn man gerade nicht die Möglichkeit hat nach Hause zu fahren oder steife Familienfeiern mit Fragen à la „Wo ist denn dein Freund?“ oder „Wie läuft eigentlich das Studium?“ absolut nicht leiden kann.

Wenn jeder sein Lieblingsrezept kocht und zum Friendsgiving-Buffet beiträgt, dann kann man sich den Magen so richtig mit Leckereien vollschlagen, ohne danach arm zu sein. Diese Tradition wollen wir gerne unterstützen. Also wie wär‘s mal mit einem Friendsgiving-Dinner bei dir zu Hause? Jedenfalls eignen sich die Mini Pumpkin Pies perfekt als Mitbringsel. Und ein Platz im Magen für diese Törtchen bleibt doch immer, oder?

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

400 g Hokkaido Kürbis, grob gestückelt

100 g Zucker

150 g Crème fraîche

3 Eier

1 TL Speisestärke

1 TL Zimt

1 Pck. (à 270 g) Blätterteig a. d. Kühlregal

Schlagsahne (nach Geschmack)

Muskatnuss (nach Geschmack)

So einfach ist die Zubereitung:

Den Hokkaido-Kürbis 15 Minuten kochen, bis er weich ist. Abgießen und abkühlen lassen. Den gekochten Kürbis, mit Zucker, Crème fraîche, den Eiern, Speisestärke und Zimt in eine große Schüssel geben. Dann alles mit einem Rührgerät zu einer cremigen Masse verrühren. Den Blätterteig in sechs gleich große Vierecke schneiden und diese vorsichtig in eine Muffinbackform legen.

Tipp: Die Pumpkin Pies gehen noch ein wenig auf, weshalb es empfehlenswert ist zwischen den einzelnen Pies immer mindestens eine Muffinform leer zu lassen. Die Kürbisfüllung in die ausgelegten Blätterteige gießen. Die Mini Pumpkin Pies laut Packung des Blätterteigs in den Backofen stellen. Sobald der Blätterteig leicht angebräunt ist, sind sie fertig. Mit geschlagener Sahne und Muskatnuss garnieren und servieren! Guten Hunger!

Na schon zu viel gefuttert bei Thanksgiving Essen? Diese Mini Pumpkin Pies sind mit wenigen Happen verschlungen. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

Du brauchst noch mehr für dein Thanksgiving/Friendsgiving Buffet? Dann glaub mir, diese „Green Bean Casserole“ darf auf keiner Thanksgiving-Tafel fehlen und dieser cremige Eintopf names „Corn Chowder“ schmeckt nicht nur als Thanksgiving-Vorspeise.

