Augen auf beim Supermarkt-Kauf: Geheime Codes verraten, welches Produkt demnächst billiger wird

So einfach kann Sparen sein: Dank eines simplen Tipps können Sie Gemüse, Obst und Co. in Zukunft deutlich günstiger kaufen.

Egal ob Supermarkt oder Discounter: Die Preise für Lebensmittel sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Laut dem Statistischen Bundesamt sind Nahrungsmittel zwischen März 2022 und März 2023 um 22,3 Prozent teurer geworden. Besonders die Preise für Speiseöle, Milchprodukte, Getreideprodukte und Gemüse sind von der krassen Preiserhöhung betroffen. Weizenmehl ist sogar um 71 Prozent teurer geworden, bei Sonnenblumen- und Rapsöl sind es satte 88 Prozent.

Seit April 2022 ist die Teuerung von Nahrungsmitteln deutlich höher als die allgemeine Inflationsrate (+7,4 Prozent). Wenn man Energie und Nahrungsmittel außen vor lässt, wäre auch die Inflationsrate niedriger und hätte im März 2023 nur +5,8 Prozent betragen. Glücklicherweise gibt es einen simplen Life-Hack für Verbraucher, um der extremen Preissteigerung zu entgehen.

Geheime Supermarkt-Codes: Das müssen Sie wissen

Die gute Nachricht ist: Wer schlau ist, kann beim Lebensmittel-Kauf trotz Inflation weiter Geld sparen. Dafür müssen Sie nur verstehen, wie die Preisanpassungen der Handelsketten funktionieren. Denn tagtäglich wird Ware reduziert und kann zum Schnäppchenpreis gekauft werden – vorausgesetzt, Sie können die Codes entschlüsseln.

Werfen Sie beim nächsten Supermarkt-Besuch einen Blick auf die Preisschilder. Dort stehen oft die Abkürzungen „T“ oder „TS“ geschrieben. Den Händlern zufolge helfen diese Codes den Mitarbeitern bei der Arbeit. Doch dahinter steckt viel mehr und Verbraucher profitieren in finanzieller Hinsicht davon, die Codes richtig lesen zu können. Laut Verbraucherzentrale verraten die Abkürzungen, ob und wann Lebensmittel reduziert werden.

Ein ganz einfacher Tipp hilft dabei, im Supermarkt den Geldbeutel zu schonen © Kzenon/Imago

„T“ und „TS“: Diese Labels machen Sie zum Schnäppchenjäger beim Einkaufen

Das „T“ steht für Tagesware und zeichnet somit Produkte aus, die täglich reduziert werden. Meistens findet man die Angebote abends kurz vor Ladenschluss. Da es sich um leicht verderbliche Ware handelt – vor allem Backwaren sowie Obst und Gemüse – wird der Preis gesenkt, damit nichts weggeworfen werden muss.

Das „TS“ wiederum ist eine Abkürzung für Tagesware samstags. Diese Produkte werden also nur am Samstag reduziert. Wer normalerweise lediglich einmal pro Woche einen großen Einkauf macht, sollte also einen weiteren Ausflug in den Supermarkt unternehmen, um von den Preisreduzierungen zu profitieren. Vor dem Wochenende oder vor Feiertagen wollen Supermärkte verderbliche Ware noch schnell loswerden.

Supermarkt-Einkauf: Dank der Preisminderungen können Sie richtig viel Geld sparen

Obwohl die Codes frei zugänglich sind, wissen nur wenige Verbraucher, was sie wirklich bedeuten. In erster Linie dienen sie also den Supermarkt-Mitarbeitern, um zu wissen, was wann reduziert werden soll. Da die Angestellten im Schichtdienst arbeiten, wäre es ganz schön schwierig, ohne diese Codes einen Überblick über Reduzierungen zu behalten. Wer einmal verstanden hat, wie die Preisanpassungen funktionieren, kann seinen Einkauf entsprechend planen, um Lebensmittel günstiger zu erwerben.

Während Backwaren, Obst und Gemüse meist ein bis zwei Stunden vor Ladenschluss reduziert werden, sieht es bei Fleischprodukten etwas anders aus. Diese sind laut einem RTL-Bericht üblicherweise morgens am billigsten. An der Frischetheke wiederum wird zum Teil abends Ware verschenkt – die leicht verderblichen Produkte sollen noch schnell an den Mann gebracht werden, bevor sie ungenießbar werden und im Abfall landen.

Weitere Spar-Tipps für Verbraucher

Nicht nur frische Produkte wie Obst und Gemüse sind oft reduziert. Auch Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) bald erreicht ist, werden meist deutlich günstiger verkauft. Viele Produkte lassen sich häufig bedenkenlos über das MHD hinaus genießen. Einzig die optimale Qualität – darunter fallen Geruch, Geschmack und Nährwert – ist nicht mehr garantiert. Sie können auch einen Supermarkt-Mitarbeiter ansprechen und fragen, ob Sie ein Produkt billiger bekommen, wenn das MHD kurz bevorsteht.

Ansonsten können Sie Ihren Geldbeutel mit bewährten Methoden schonen und beispielsweise in Werbeprospekten nach Angeboten suchen. Mittlerweile bieten Ketten wie Rewe, Edeka, Aldi und Lidl außerdem Coupons und Rabatte per App. Idealerweise wird Obst und Gemüse nur saisonal gekauft, denn dann ist die Ware am billigsten. Sparfüchse sind deshalb bereits bei der Erstellung des Wochenplans sehr wählerisch mit den ausgewählten Gerichten oder kaufen Obst und Gemüse außerhalb der Saison tiefgekühlt bzw. als Konserve.