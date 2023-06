Hier kommt ein kleiner Sommergruß in Form von Erdbeeren und einer Basilikum-Mousse

Von: Sandra Keck

Teilen

Das Rezept für eine Basilikum-Mousse mit Erdbeeren schmeckt nach Sommer. © Einfach Tasty

Drei Zutaten ergeben grenzenlose Freude in Form eines schnellen, sommerlichen Basilikum-Mousse mit frischen Erdbeeren. So lecker, so leicht.

Genau jetzt ist die perfekte Zeit, um sich mit einfachen und schnellen Desserts, wie süßen Croffles, zu verwöhnen. Wenn es zudem noch erfrischend und überraschend sein soll, dann ist diese Basilikum-Mousse mit frischen Erdbeeren genau das Richtige! Und das Beste daran? Man braucht nur drei Zutaten, um diese süße Sünde zu zaubern.

Basilikum ist eher in herzhaften Gerichten, wie Caprese, einem Tomate-Mozzarella Aufstrich oder als Topping auf selbstgemachter Pizza bekannt und beliebt. In einem Dessert hat das aromatische Kraut auf den ersten Blick nichts zu suchen, aber man sollte sich nicht täuschen lassen. In Kombination mit süßen Erdbeeren erzeugt Basilikum einen unwiderstehlichen Geschmack, der alle Zweifel im Nu beiseite fegt. Für das bestmögliche Ergebnis sollte man unbedingt darauf achten, dass man die jungen und zarten Basilikum-Blätter verwendet, denn sie sind geschmacklich am intensivsten.

Du bist Foodie und immer auf der Suche nach leckeren Rezeptideen? Abonniere unseren Newsletter und wir senden dir regelmäßig leckere Kochinspirationen zu, bei denen dir das Wasser im Mund zusammenläuft.

Wer von süßen Erdbeeren nicht genug bekommt, der kann leckere Erdbeerdrinks oder einen Strawberry Cream Frappuccino zum Mousse genießen.

So einfach und schnell gelingt die luftige Basilikum-Mousse mit Erdbeeren:

Folgende Zutaten werden für die leckere Mousse mit Basilikum benötigt:

Marinierte Erdbeeren:

150 g Erdbeeren

5 g Puderzucker

10 ml Limettensaft

Basilikum-Mousse:

200 ml Schlagsahne

30 g Basilikum

50 g Puderzucker

1 Päckchen Vanillezucker (optional)

So einfach und schnell geht die Zubereitung:

Für die marinierten Erdbeeren: Erdbeeren waschen, trocken tupfen und das Grün entfernen. Früchte halbieren oder vierteln, je nach Größe. Erdbeeren mit Puderzucker und Limettensaft vermengen und beiseite stellen. Für die Basilikum-Mousse: Sahne steif schlagen und die Hälfte davon beiseitenehmen. Restliche Sahne zusammen mit Basilikum, Puderzucker und Vanillezucker pürieren. Beiseite gestellte, steif geschlagene Sahne vorsichtig unterheben. In Dessertgläser füllen und bis zum Servieren mindestens 3 Stunden kaltstellen. Mit marinierten Erdbeeren toppen und genießen!

In Gläsern dekorativ geschichtet ist eine Basilikum-Mousse mit Erdbeeren der Hingucker auf jedem Buffet. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Diese einfache Basilikum-Mousse mit frischen Erdbeeren ist ein wahrer Genuss an warmen Tagen. Also schnell die wenigen Zutaten schnappen und den Geschmack des Sommers auf der Zunge genießen!