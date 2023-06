Drei-Zutaten-Zitronendessert: Ob es wirklich so gut schmeckt, wie alle behaupten?

Von: Sandra Keck

Teilen

Das Sommerdessert 2023 besteht aus Zitronen, Sahne und Zucker – mehr braucht es anscheinend nicht, um das Netz in Ekstase zu versetzen. Aber schmeckt es auch?

Kaum zu glauben, aber dieses einfache Dessert aus drei Zutaten, das gerade weltweit das Netz begeistert, stammt ursprünglich aus England. Nun ist die britische Küche nicht gerade für ihre Vielzahl an köstlichen Gerichten bekannt – wenn man kritischen Stimmen glauben mag – daher ist es umso überraschender, dass man den Briten für DAS Sommerdessert schlechthin danken darf: Lemon Posset.

Ein Posset war ursprünglich ein beliebtes Heißgetränk aus Milch, das mit Wein oder Bier vermischt wurde, sodass es gerinnt und eindickt. Danach wurde es mit Gewürzen aromatisiert und oft als Heilmittel verwendet. Nach und nach geriet das Getränk in Vergessenheit, aber der Name blieb und wurde ab dem 19. Jahrhundert für ein Dessert aus Sahne, Zucker und Zitrusfrüchten verwendet.

Das Lemon Posset ist noch ansprechender, wenn es in ausgehöhlten Zitronenschalen serviert wird. © Einfach Tasty

Für 4 Portionen des viralen Lemon Possets braucht man diese Zutaten:

2 Bio-Zitronen

500 ml Schlagsahne (mind. 32 % Fett)

150 g Zucker

Die Zubereitung des Zitronendesserts ist wirklich einfach:

Zitronen waschen und trocknen. Zitronenschale (Zesten) abreiben und beiseite stellen. Zitronen horizontal halbieren und Fruchtfleisch vorsichtig mit einem Löffel aus der Schale lösen. Saft aus den Zitronenfilets pressen – man braucht etwa 100 ml. Schlagsahne und Zucker mit Zitronenzesten in einem Topf zum Kochen bringen. Etwa 5 Minuten unter Rühren köcheln lassen. Vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. Zitronensaft unterrühren und Sahne-Zucker-Mix durch ein feines Sieb in die ausgehöhlten Zitronenschalen gießen. Falls von der Flüssigkeit noch etwas übrig bleibt, so gießt man diese einfach in andere Keramikschälchen oder Dessertgläschen. Mindestens fünf Stunden oder am besten über Nacht im Kühlschrank fest werden lassen. Genießen!

Immer auf der Suche nach neuen und leckeren Rezeptideen? Dann einfach ganz schnell beim Einfach Tasty-Newsletter anmelden und wöchentlich von leckeren Gerichten inspirieren lassen.

Was tun, wenn das Lemon Posset nicht fest wird?

Cremig, mit einer perfekten Balance von Süße und Säure – so sollte ein Lemon Posset sein. © Einfach Tasty

In vielen Kommentaren liest man, dass das Posset einfach nicht fest geworden ist. Das kann an folgenden Dingen liegen: Erstens ist die Masse nicht gut genug durchgekühlt, denn je nach Größe und Tiefe der Schälchen (oder Zitronen) braucht das Posset länger, um kalt und damit fest zu werden. Und zweitens wird für das Lemon Posset eine fetthaltige Schlagsahne mit mindestens 32 Prozent Fettgehalt benötigt. Im Originalrezept aus England wird sogar Creme Double (40 Prozent Fettgehalt) verwendet. Zugegeben, es ist kein kalorienarmes Dessert, aber man isst davon ja auch nur kleine Mengen.

Das einfache Lemon Dessert begeistert die Menschen – mehr als 22 Millionen Aufrufe auf TikTok

Von dem simplen Drei-Zutaten-Dessert, was nicht nur lecker, sondern auch hübsch anzusehen ist, sind die Menschen so begeistert, dass es in kürzester Zeit unzählige Videos mit verschiedenen Rezepten auf TikTok zu finden gibt. Viele wollen sich einfach selbst überzeugen, dass der englische Pudding wirklich funktioniert und – auch ohne Zugabe von Speisestärke oder Eigelb – fest wird. Hier ist eine kleine Auswahl der zahlreichen positiven Kommentare unter den Clips:

When life gives you lemons, make lemon posset 🍋

Es sieht sooo gut aus!

Ich habe das heute für ein Familientreffen gemacht und es war ein Hit!!

Also wenn das Leben einem Zitronen gibt, dann sollte man Lemon Possets daraus machen. Oder Limoncello. Oder beides.