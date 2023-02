Stiftung Warentest: No Name vs. Markenprodukt – was ist in welchem Fall besser?

Von: Janine Napirca

Supermarkt-Eigenmarken sind nicht immer günstiger als Markenprodukte – No Name ist nicht zwingend qualitativ schlechter. Welches Lebensmittel von welchem Hersteller im großen Qualitätscheck der Stiftung Warentest am besten abschneidet.

Verbraucherinnen und Verbraucher haben im Supermarkt bei fast allen angebotenen Lebensmitteln die Qual der Wahl: teures Markenprodukt oder günstige Handelsmarke, auch No Name (Deutsch: Kein Name) genannt. Damit es dem ein oder der anderen beim Einkauf etwas leichter fällt und Kundinnen und Kunden wissen, welche Qualität sie bei welchem Produkt erwarten können, führt die Stiftung Warentest immer wieder unterschiedliche Analysen durch. In diesen wird unter anderem das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich ermittelt, so zum Beispiel bei Kartoffelchips. Auch Ökotest führt Qualitätsanalysen durch und ließ zahlreiche Buttermarken durchfallen.

Die Stiftung Warentest hat sich sämtliche Testergebnisse erneut angeschaut und zieht Schlüsse

Im großen Markencheck hat sich die Stiftung Warentest die eigenen Testergebnisse von Juli 2018 bis November 2022 noch einmal angeschaut. Dabei stellt sich heraus: No Name-Produkte haben in vielen Fällen nicht nur was den Preis, sondern auch was die Qualität angeht die Nase vorne. Um welche Lebensmittel es sich genau handelt und bei welchen Produkten sich aber dennoch das Markenprodukt lohnt, da es manchmal sogar günstiger als die Handelsmarke ist, lesen Sie im Folgenden.

Stiftung Warentest: Marke, Handelsmarke bzw. No Name – Was die Produkte voneinander unterscheidet

Marke: Produkte eines Herstellers, wird in unterschiedlichen Supermärkten bzw. Supermarktketten vertrieben, Preissteigerung bspw. durch Werbung, Versprechen gleichbleibender Qualität, Beispiele: „Hipp“, „Iglo“, „Jacobs“, „Bertolli“

Produkte eines Herstellers, wird in unterschiedlichen Supermärkten bzw. Supermarktketten vertrieben, Preissteigerung bspw. durch Werbung, Versprechen gleichbleibender Qualität, Beispiele: „Hipp“, „Iglo“, „Jacobs“, „Bertolli“ Handelsmarke/No Name/Eigenmarke/Hausmarke: gibt es nur bei einem Händler/Supermarkt/einer Supermarktkette – Filiale oder online, Handelsunternehmen beauftragt Herstellung mit Qualitäts- und Preisvorgaben, keine Werbekosten, Beispiele: „Gut Bio“ (Aldi), „Gut & Günstig“ (Edeka), „Penny“, „Rewe Feine Welt“

Stiftung Warentest: No Name vs. Markenprodukt – was ist in welchem Fall besser?

Die Preise wurden je nach Produkt auf eine einheitliche Menge ausgerechnet, also beispielsweise bei den Kartoffelchips bezieht sich der Preis bei beiden Produkten auf 200 Gramm, beim Mineralwasser sowohl bei der Marke als auch bei der Handelsmarke auf einen Liter.

Marke Preis Bewertung No Name/Handelsmarke Preis Bewertung Kartoffelchips ❌ Krosse Kerle Tomate & Paprika 3,98 Euro gut (1,8) ✔️ Aldi Sun Snacks Chips Paprika Style 0,99 Euro gut (2,2) Olivenöl ❌ Bertolli Bio Originale Natives Olivenöl extra 5,59 Euro gut (2,1) ✔️ Edeka Bio Natives Olivenöl extra 4,99 Euro gut (2,1) Anfangsmilch ❌ Löwenzahn Organics Bio Pre Anfangsmilch 13,45 Euro gut (2,0) ✔️ dmBio Anfangsmilch Pre 4,96 Euro gut (2,2) Rostbratwürste ✔️ Meica Bratmaxe 3,73 Euro gut (2,1) ❌ Aldi Gut Bio Nürnberger Rostbratwürste 4,79 Euro gut (1,9) Mineralwasser ❌ Aquintus Classic 0,69 Euro sehr gut (1,4) ✔️ Lidl Saskia Classic Quelle Löningen 0,17 Euro sehr gut (1,4) Apfelsaft ❌ Wesergold Apfelsaft naturtrüb 1,26 Euro gut (2,2) ✔️ Lidl Solevita Premium Direktsaft Apfel naturtrüb 0,99 Euro gut (2,2) Kaffeebohnen ❌ Jacobs Barista Editions Crema 15,99 Euro gut (2,2) ✔️ Netto Marken-Discount Cafèt Caffè Crema Barista 9,99 Euro gut (2,0) Tofu ✔️ Taifun Tofu natur (bio) 1,69 Euro gut (1,6) ❌ Rewe Bio Tofu Natur 1,15 Euro gut (2,3) Lachsfilet ❌ Deutsche See Lachsfilet 5,49 Euro gut (2,0) ✔️ Lidl Fischerstolz Norwegisches Lachsfilet 5,49 Euro gut (1,7) Smoothie ❌ True Fruits Smoothie Pink Apfel, Guanábana Banane, Pinke Drachenfrucht 2,39 Euro gut (2,0) ✔️ Edeka All in Fruits Fresh Smoothie Orange, Mango, Traube, Banane, Mangostan, Yuzu 1,89 Euro sehr gut (1,5) Krustenbrötchen ❌ Slooow Bio Organic Bio Rusti 2,57 Euro gut (1,6) ✔️ Edeka Bio Krustenbrötchen auf Stein gebacken 1,69 Euro gut (2,0) Babynahrung ❌ Hipp Vegetarisches Menü Couscous-Gemüse-Pfanne (bio) 1,55 Euro gut (2,2) ✔️ dmBio Fenchel-Pastinake mit Couscous & Huhn 0,95 Euro gut (2,2) Zartbitterschokolade ❌ Hachez Edle Bitter 2,29 Euro gut (1,7) ✔️ Aldi Moser Roth Edel Bitter 0,87 Euro gut (2,0) Apfelrotkohl ❌ Iglo Apfel-Rotkohl 1,89 Euro gut (1,7) ✔️ Edeka Apfelrotkohl 0,99 Euro gut (1,9) Joghurt ❌ Fruchtzwerge Erdbeere, Aprikose, Banane 1,99 Euro gut (2,0) ✔️ Aldi Süd Desira Fruchtjuniors Erdbeere, Himbeere 0,74 Euro gut (1,9)

Auch wenn manche Markenprodukte, wie beispielsweise Kartoffelchips oder Anfangsmilch eine etwas bessere Bewertung von der Stiftung Warentest erhalten haben, sind sie deutlich teurer als das No Name-Produkt, das qualitativ nicht viel schlechter abgeschnitten hat. Bei Kaffeebohnen und Smoothies ist hingegen das No Name-Produkt nicht nur günstiger, sondern auch qualitativ hochwertiger als das Markenprodukt. Bei Lachsfilet ist die Eigenmarke genauso teuer wie das Markenprodukt, schneidet aber im Qualitätscheck besser ab. Das Markenprodukt von Tofu ist zwar ein wenig teuer, vergleichsweise aber auch besser als die Eigenmarke. Bei Rostbratwürstchen ist hingegen sogar das Markenprodukt günstiger als die No Name-Würstchen.

Lidl, Aldi, Edeka, Rewe oder Penny: Welcher Supermarkt ist laut Stiftung Warentest der beste/günstigste?

Den Testergebnissen der Stiftung Warentest zufolge lässt sich nicht sagen, dass ein Supermarkt im Preis-Leistungs-Verhältnis sich stark von anderen abgrenzt, denn der Analyse nach liegen die unterschiedlichen No Name-Produkte durchschnittlich zwischen den Noten 2,4 und 2,7. Es spielt im Grund also keine große Rolle, ob Sie Ihre Milchprodukte der Eigenmarke „Milbona“ bei Lidl, oder der Hausmarke „Milsani“ bzw. Ihre „Mühlenhof“-Wurst bei Penny oder doch lieber Lidls „Dulano“ kaufen. Bei Edeka und Rewe unterscheiden sich die verschiedenen Eigenmarken im Preisniveau: Während „Gut & Günstig“ (Edeka) und „Ja“ (Rewe) im unteren Preissegment liegen, kosten die Produkte der Hausmarken „Edeka“ und „Rewe Beste Wahl“ etwas mehr. Zudem gibt es die Edel-Marken „Rewe Feine Welt“ und „Edeka Genussmomente“.