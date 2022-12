Von Sallys Welt bis Sturmwaffel: Food-Netzwerk Starcook kürt den besten Food-Creator des Jahres

Am 8. Dezember wird der Starcook des Jahres gekürt. Starcook – das neue Food-Network von Johann Lafer und der Agenturgruppe pilot kooperiert mit der Food-Community einfach tasty und schafft eine Plattform für Food-Creator und Hobbyköche.

Starcook ist die neue Food-Marke und Plattform, die Starköche, Social-Media-Stars und Food-Interessierte zusammenbringt. Das Zentrum des Netzwerkes ist die App: Starcook bietet eine Heimat für Food-Creator. Sie können Content über die App hochladen, bei der sich alles um Rezepte und Genuss dreht. Doch hier gehen die Inhalte nicht zwischen Katzenbildern und Nachrichten unter – wie auf vielen anderen Social-Media-Netzwerken. Sie ist damit eine Mischung aus Instagram, Chefkoch und Masterclass. Nutzer können ihre liebsten Rezepte liken, teilen, sammeln und natürlich nachkochen. Ob Hummer, Frikadellen oder vegane Spe­zialitäten: Bei Starcook gibt es die leckersten Klassiker und geheime Familienre­zepte. Kochprofis geben Tipps und ver­ra­ten ihre Tricks. Anders als bei anderen Apps erhält man die Rezepte als Schritt-für-Schritt Video-Anleitung, angelehnt an die Funktion von Instagram Stories.

Starkoch Johann Lafer: „Ur-Food-Creator“ teilt seine Expertise

Ins Leben gerufen wurde Starcook von Johann Lafer und der Hamburger Agenturgruppe pilot. Der Starkoch steht seit vielen Jahren für Expertise in der Küche – ihm ist es ein großes Anliegen, dass mehr Menschen zu Hause kochen. Johann Lafer möchte allen mit Koch-Leidenschaft eine Bühne geben und damit auch seine eigene Digitalisierung vorantreiben. Egal ob jung oder alt, Profi oder Hobbykoch: Das Creator-Netzwerk von Starcook vertraut Johann Lafer. In der Starcook-App findet man von ihm zum Beispiel seine berühmten Bratkartoffeln, Schwarzwälder Kirschtorte, Kaiserschmarrn und Co. Aber auch andere reichweitenstarke Food-Influencer, Blogger und Spitzenköche wie Thomas Martin, Christoph Rüffer oder prominente Gesichter wie Max Giermann und Dr. Petra Bracht tummeln sich in der Starcook App und geben ihre Lieblingsrezepte zum Besten.

In der App können alle – egal ob Anfänger oder Profi – Fotos, Storys oder Videos ihrer Gerichte als Inspiration speichern, der Community zugänglich machen und mit anderen Koch-Begeisterten teilen. Einfach Tasty, das Food-Portal von IPPEN.MEDIA, nutzt die Rezepte aus der Starcook-Community ebenfalls. Im IPPEN-Netzwerk wird in verschiedensten Bereichen mit den Starcook-Creatorn zusammengearbeitet.

Der Starcook Award 2022 wird am 8. Dezember in Hamburg bei einer großen Gala mit prominenten Gästen verliehen. © Starcook

Starcook Award am 8. Dezember: Große Gala mit prominenten Gästen

Nutzer der App erhalten mit jedem Hochladen eines Rezepts die Chance, für den monatlichen Starcook Award nominiert zu werden. Die Platzierungen werden über eine Online-Abstimmung in zwölf wechselnden Kategorien gewählt: von „Bester Starcook-Burger“ bis „Aus dem Meer“.

Am 8. Dezember wartet ein spannendes Event in Hamburg: Die Wahl zum Starcook des Jahres, der aus den elf Monats-Gewinnern von 2022 gekürt wird sowie Nominierte in acht weiteren Award-Kategorien. Mit dabei sind neben TV- und Starköchen, Food-Bloggern, Influencern und Food-Marken auch viele bekannte Promi-Gesichter aus der Food-Welt, unter anderem:

Sally Özcan von „Sallys Welt“ erhält einen Ehrenpreis

Rapper Eko Fresh überreicht einen Preis

YouTuber Sturmwaffel kürt ein von ingame.de ausgewähltes Gaming-Kochbuch

