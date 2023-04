Spargel bleibt länger frisch, wenn Sie ihn wie einen Strauß Schnittblumen behandeln

Von: Anne Tessin

Die Spargelsaison ist da und Sie können gar nicht genug bekommen? Trotzdem kann es manchmal dauern, bis man die Stangen zubereiten kann. Dafür gibt es einen Tipp.

Spargel ist ein teures Vergnügen.

Leider sind die weißen und grünen Stangen recht sensibel und müssen schnell verbraucht werden.

Mit einem Trick hält Spargel jedoch länger.

Spargel ist kostbar und es ist sehr ärgerlich, wenn Sie sich teuren Stangen gekauft haben, Ihnen dann etwas dazwischen kommt und Sie nicht rechtzeitig dazu kommen, sie zuzubereiten. Ist der Spargel erst einmal ausgetrocknet, ist er ungenießbar und höchstens noch für eine Spargelsuppe zu gebrauchen. Er lässt sich im Gegensatz zu Radieschen leider nicht „wiederbeleben“. Sie müssen also schon vorher handeln.

Um diesen Spargel-Faux-Pas zu vermeiden, können Sie aber eine einfache Gegenmaßnahme starten, die Ihnen ein paar zusätzliche Tage verschafft, bis Sie den Spargel kochen, braten oder zu Salat, Risotto oder Suppe verarbeiten.

Mit dieser Methode bleibt Spargel bis zu sieben Tage lang frisch

Spargel bleibt länger frisch, wenn Sie ihn wie einen Strauß Schnittblumen behandeln. © Westend61/Imago

Spargel verliert über die Schnittflächen schnell Feuchtigkeit und trocknet aus. Das können Sie verhindern, indem Sie die Stangen einfach wie einen schönen Strauß frischer Schnittblumen behandeln:

Schneiden Sie die eventuell schon ausgetrocknete Schnittstelle ab. Binden Sie den Spargel nun zu einem lockeren Bouquet zusammen. Vorsicht, ziehen Sie die Schnur nicht zu fest, damit sich keine Druckstellen bilden. Stellen Sie das Bund nun in ein passendes Glas oder eine Vase, die Sie ein wenig mit klarem, kühlen Wasser füllen (aber nicht zu hoch). Stellen Sie den Spargel so in den Kühlschrank und wechseln Sie das Wasser jeden Tag aus, bis Sie den Spargel zubereiten.

Auch die Geschirrtuchmethode hält Spargel frisch

Mit dieser einfachen Methode bleibt der Spargel viel länger frisch und knackig - sogar bis zu sieben Tage. Eine schnelle und einfache Methode, den Spargel frisch zu halten, ist außerdem, ihn in ein feuchtes Geschirrhandtuch zu wickeln und so in den Kühlschrank zu legen. Auch hier sollten Sie das Tuch regelmäßig anfeuchten.

Weniger empfehlenswert ist es allerdings, den Spargel in einer Plastiktüte aufzubewahren. Wenn überhaupt, ist das nur für kurze Zeit möglich und die Tüte muss unbedingt offen bleiben, damit der Spargel Luft bekommt und nicht anfängt komplett aufzuweichen.

