Ob blutig oder medium-well, so gelingt das perfekt gegrillte Steak

Von: Sandra Keck

Teilen

Mit der richtigen Hitze, einem perfekten Timing und etwas Fingerspitzengefühl gelingt das perfekt gegrillte Steak in jeder gewünschten Garstufe.

Ein saftiges Steak, vom Grill perfekt gegart, ist zweifellos eine der größten kulinarischen Freuden des Lebens. Die Kunst, die ideale Garstufe zu erreichen, ist jedoch keine leichte Aufgabe. Es erfordert Präzision, Geduld und ein gewisses Maß an Experimentierfreude. Mit diesem kleinen Guide sind künftige Steakmeister für den nächsten Grillabend gut gewappnet. Also ran an den Grill, anfeuern und grillen!

Ein perfektes Steak kann viele Facetten haben (Symbolbild). © IMAGO/Panthermedia

Garstufe 1: Rare oder Englisch – der blutige Genuss

Für alle, die es besonders saftig mögen, ist die Garstufe „rare“ oder „Englisch“ die perfekte Wahl. Wenn man das Steak aufschneidet, wird einem ein köstlicher Fleischsaft (kein Blut) entgegenkommen, der die Geschmacksknospen erfrischt. Um diese Garstufe zu erreichen, ist ein direktes Grillen bei hoher Hitze für eine kurze Zeit erforderlich. Etwa zwei Minuten pro Seite reichen aus, um das Fleisch außen knusprig zu bräunen und den inneren Teil schön rot mit rotem Saft zu lassen. Die ideale Kerntemperatur beträgt 49 bis 52 Grad Celsius. Eine Prise Salz und Pfeffer, vielleicht noch etwas Kräuterbutter, und man wird in den siebten Steakhimmel katapultiert.

Garstufe 2: Medium-Rare – Der goldene Mittelweg

So sieht ein leckeres Steak aus, wenn es Medium-rare gebraten wurde. © IMAGO/ingimage

Die Garstufe „medium-rare“ ist wie der goldene Mittelweg zwischen blutig und Medium. Hier wird das Steak außen leicht gebräunt, während es innen einen roten, saftigen Kern behält. Um diese perfekte Balance zu erreichen, grillt man das Steak für etwa drei bis vier Minuten pro Seite bei mittlerer Hitze. Die Innentemperatur sollte dabei bei etwa 53–55 Grad Celsius liegen. Die meisten Steakhäuser servieren ihre Steaks standardmäßig „medium-rare“, weil die meistens Steak-Fans es so bevorzugen. Dazu noch eine leckere Zwiebelmarmelade – und gut ist.

Garstufe 3: Medium – Der Klassiker

„Medium“ ist die Garstufe, die von vielen als der Klassiker angesehen wird. Hier bekommt das Steak eine wunderbare, leicht bräunliche Kruste, während es im Inneren fest, aber immer noch zartrosa und saftig bleibt. Um diese Garstufe zu erreichen, grillt man das Steak bei mittlerer Hitze für etwa fünf bis sechs Minuten pro Seite. Die Innentemperatur sollte dabei bei etwa 56–58 Grad Celsius liegen. Diese Garstufe ist ideal, um den vollen Geschmack des Steaks zu genießen, ohne auf die zarte Textur zu verzichten. Dazu gibt‘s knusprigen Parmesankartoffeln oder gegrillte Salatherzen mit Feta und Honig.

Garstufe 4: Medium-Well – Für diejenigen mit Geduld

Das macht Lust auf Sommer, oder? (Symbolbild). © IMAGO/Westlight

„Medium-Well“ ist perfekt für alle, die es etwas mehr durchgegart mögen. Das Steak ist im Inneren noch leicht rosa, aber nicht mehr so saftig wie bei den vorherigen Garstufen, denn es tritt kein Fleischsaft mehr aus. Um diese Garstufe zu erreichen, wird das Steak bei mittlerer Hitze für etwa sieben bis acht Minuten pro Seite gegrillt. Die Innentemperatur sollte dabei bei etwa 58-60 Grad Celsius liegen. Durch die längere Grillzeit haben die Säfte im Fleisch mehr Zeit, sich zu verteilen und das Steak behält eine gewisse Saftigkeit bei, während es dennoch gut durchgebraten ist. Obendrauf kommen eingelegte Zwiebeln und dazu gibt es ein leckeres Süßkartoffel-Miso-Gratin.

Garstufe 5: Well Done – Für die, die es wirklich durchgegart mögen

Die Garstufe „Well Done“ führt oft zu kontroversen Diskussionen unter Steak-Fans, da hier das Steak vollständig durchgegart wird. Oft als „Schuhsohle“ verschrien, hat das Fleisch keinen rosa Kern mehr im Innern und weist eine feste Struktur mit Biss auf. Dennoch hat diese Garstufe ihre Daseinsberechtigung und alle, die eine dunkelbraune Kruste und ein bissfestes Steak lieben, freuen sich darüber. Dazu wird das Steak bei mittlerer Hitze für etwa zehn bis zwölf Minuten pro Seite gegrillt. Die Innentemperatur sollte dabei 60 Grad Celsius überschreiten. Es sollte aber auch nicht zu lange gegrillt werden, da das Fleisch dazu neigt, trocken zu werden. Um dem entgegenzuwirken, kann man das Steak vor dem Grillen beispielsweise im „Asian-Style“ marinieren oder mit einer würzigen Sauce, wie einem Blue Cheese Dip, begleiten, um zusätzliche Feuchtigkeit und Geschmack zu verleihen.

Probieren geht bekanntlich über studieren

Generell sei gesagt, dass die hier aufgeführten Kochzeiten und Kerntemperaturen nur Richtwerte sind, da diese auch immer vom Fleischstück, dessen Dicke und Temperatur und letztendlich auch der Hitze des Grills abhängen. Hier hilft es sich einfach auszuprobieren – auch bei der Garstufe, um die persönliche Präferenz zu finden. Das perfekte Steak ist individuell und der Genuss steht, wie immer, im Vordergrund.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Sandra Keck bearbeitet.