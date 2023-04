Das einfache Rezept für ein drei Zutaten Mousse au Eierlikör bekommst du auch ohne Verhöhr

Von: Sandra Keck

Bei diesem Rezept gibt es Eierlikör zum Löffeln: Mousse au Eierlikör. © Einfach Tasty

Du bist noch auf der Suche nach einem einfachen und schnellen Dessert zu Ostern, was sich gut vorbereiten lässt? Dann lies jetzt weiter.

Der französische Dessertklassiker Mousse au Chocolat ist überall beliebt. Wer mag denn auch keine luftige Mousse, welche nach herber Schokolade schmeckt und auf der Zunge schmilzt? Eben! Allerdings bereitet das Originalrezept doch immer wieder Kopfschmerzen bei der Zubereitung. Schließlich besteht es nur aus Eiern und Schokolade – rohen Eiern wohlgemerkt. Diese werden zwar übern Wasserbad leicht erhitzt, dennoch bleibt das kleine Restrisiko der gefürchteten Salmonellen. Um dieses zu reduzieren, solltest du möglichst frische Eier verwenden. Oder du lässt sie einfach ganz weg!

So wie in unserem luftigen weißen Schokoladenmousse, welches wir mit Eierlikör (und Schokoladeneiern) thematisch an das kommende Osterfest angepasst haben.

So geht‘s:

Du brauchst nur drei Zutaten:

Mousse au Eierlikör:

200 g weiße Schokolade

100 ml Eierlikör

400 ml Schlagsahne

Toppings nach Belieben:

Schlagsahne

Eierlikör

Schokoladenraspel

Schokoladeneier

Die Zubereitung geht so:

Für die Mousse: Weiße Schokolade grob hacken und zusammen mit Eierlikör im heißen Wasserbad schmelzen. Von der Hitze nehmen und auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Schlagsahne mit den Quirlen eines Handrührgerätes steif schlagen. Geschmolzene Schokolade vorsichtig unter die steifgeschlagene Sahne heben. Mousse in Glasschalen oder Dessertgläser füllen und im Kühlschrank ca. 3 Std. (oder über Nacht) fest werden lassen. Für das Topping: Vor dem Servieren nach Belieben mit Schlagsahne, Eierlikör, Schokoladenraspel und Schokoladeneiern dekorieren. Schmecken lassen!

Falls dir das Rezept zu einfach ist, dann mach doch den Eierlikör dafür selbst (eigentlich fast zu schade dafür, aber nun ja): Ab sofort machst du einfach selbst und ohne viel Zubehör diesen leckeren Eierlikör.

