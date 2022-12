Eine Schoko-Zimt-Weihnachtstorte mit kreativer Deko ist auf jeder Feier der kulinarische Hingucker

Genug vom Plätzchenbacken und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in der Weihnachtsbäckerei? Dann backen Sie doch die Hingucker-Schokoladenweihnachtstorte mit Zimt und Kardamom.

„Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept versteckt?“ Keine Sorge, bei der Schoko-Zimt-Weihnachtstorte fungieren Weihnachtsplätzchen höchstens als Dekoration. Wenn Sie also wahrlich die Schnauze – und den Magen – voll von Plätzchen haben, dann wagen Sie doch einmal an eine Hingucker-Weihnachtstorte. Mit dem Backrezept für Fortgeschrittene sind Sie am besinnlichen Weihnachtsfest sicher das Lieblingsfamilienmitglied.

Folgende Zutaten brauchen Sie für die Schoko-Weihnachtstorte

Für den Teig:

200 ml Milch

120 g Zucker



Orangenabrieb von 1 Orange

250 g Honig

100 g Zuckerrohr-Melasse

1 TL Kardamom

1 TL Gewürznelken

2 TL Zimt

150 g Butter

350 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

1 TL Natron

3 Eier

Für die Füllung:

100 g weiße Schokolade

200 g Frischkäse

100 g Mascarpone

35 g Puderzucker



1 Prise Zimt

1 Prise Kardamom

Für die Glasur:

100 ml Sahne

100 ml Schokolade (Zartbitter oder Vollmilch)

15 ml Glukose-Sirup

5 ml Kokosfett

Außerdem benötigen Sie Butter oder Margarine und Mehl für das Einfetten der Backform und einen Größen-verstellbaren Tortenring.

Backen für Fortgeschrittene: Die Zubereitung der Weihnachtstorte lohnt sich

Geben Sie die Milch, den Zucker, den Orangenabrieb, den Honig und die Zuckerrohr-Melasse in einen Topf und lassen Sie die Zutaten kurz aufkochen. Anschließend sollte der Topfinhalt etwa eine halbe Stunde lang abkühlen, bevor Sie ihn in eine Schüssel umfüllen. Geben Sie die weihnachtlichen Gewürze und die Butter hinzu und rühren Sie mithilfe eines Mixers um. Der Backofen wird auf 160 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (Umluft 140 Grad Celsius) vorgeheizt und die Backform eingefettet. Geben Sie Mehl, Backpulver und Natron in die Schüssel, ebenso die Eier. Rühren Sie erneut gut um, bevor Sie den Weihnachtstortenteig in die Backform einfüllen. Backen Sie den Tortenboden etwa eine Stunde lang, lassen Sie ihn auskühlen und schneiden Sie ihn anschließend zweimal der Länge nach durch. Schmelzen Sie die weiße Schokolade in der Mikrowelle oder in einem Wasserbad und lassen Sie sie anschließend abkühlen. Mischen Sie dann in einer Schüssel den Frischkäse mit der Mascarpone und dem Puderzucker und geben Sie schließlich die geschmolzene weiße Schokolade hinzu. Es folgen Zimt und Kardamom, dann erneut umrühren. Legen Sie den ersten Tortenboden auf eine geeignete Kuchenplatte und ummanteln Sie ihn mit einem verstellbaren Tortenring. Streichen Sie ungefähr die Hälfte der Füllung auf den Tortenboden. Es folgt der zweite Tortenboden, den Sie leicht auf dem ersten andrücken und die restliche Füllung darauf streichen. Ganz oben kommt der dritte und letzte Tortenboden hin, den Sie ebenso etwas andrücken, bevor Sie die Weihnachtstorte mindestens zwei Stunden lang in den Kühlschrank stellen. Lassen Sie für die Glasur die Sahne in einem Topf aufkochen und geben Sie die Schokolade stückchenweise dazu. Unter ständigem Umrühren wird die Schokolade geschmolzen und gleichmäßig mit der Sahne, dem Glukosesirup und dem Kokosfett – welches Sie ebenso hinzugeben – vermischt. Lassen Sie die Schokoladenglasur für die Weihnachtstorte etwas abkühlen, bevor Sie sie von der Mitte aus über den Kuchen geben.

Die selbstgemachte Hingucker-Weihnachtstorte können Sie je nach Geschmack mit weihnachtlichen Elementen, wie beispielsweise einem Pfefferkuchenmann, Zimtstangen oder weihnachtlichen Streuseln dekorieren. Alternativ können Sie die Weihnachtstorte auch mit selbstgebackenen Plätzchen aus der Weihnachtsbäckerei verzieren. Wie wäre es beispielsweise mit saftigen Hildabrötchen, 10-Minuten-Bethmännchen, himmlischen Butterwölkchen oder zarten Schneebällen?