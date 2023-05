Die 5-Zutaten Schnitzel-Spargel-Röllchen bekommen ein „zu schnell gekocht“-Knöllchen

Von: Sandra Keck

Das Rezept für leckere Schnitzel-Spargel-Röllchen besteht nur aus einer Handvoll Zutaten. © Einfach Tasty

Schnitzel und Spargel sind ein unschlagbares Duo! In diesem einfachen Rezept werden sie zu leckeren Röllchen kombiniert und mit Sauce hollandaise gebacken.

Zu Beginn der Spargel-Themenwoche wurden im Artikel zur Spargelpfanne mit Schweinefilet bereits einige Gründe zusammengetragen, wieso Spargel vor allem in Deutschland so beliebt ist. Neben den kulinarischen und gesellschaftlich unverzichtbaren Argumenten (natürlich mit einem großen Augenzwinkern), die für das Stangengemüse sprechen, gibt es auch noch weitere.



Spargel ist gesund. Eine Stange Spargel kommt auf ganze vier Kalorien und besteht zu 93 Prozent aus Wasser. Trotzdem stecken im Gemüse wertvolle Nährstoffe, wie den Vitaminen A, C, E und B und reichlich Folsäure. Durch den hohen Wassergehalt ist Spargel leicht verdaulich, bleibt aber lange genug im Magen, um zu sättigen. Dazu enthält Spargel kein Gramm Fett – perfekt für eine gesundheitsbewusste Ernährung.



Fun Fact für alle, die mal zu tief ins Glas geschaut haben: Spargel kann einen Kater lindern! Spargel hilft, Alkohol im Körper abzubauen und Giftstoffe auszuscheiden. Also gönn dir ein schönes Katerfrühstück, wie einem italienischen „Strammen Max“ oder gefüllten Osterbrötchen mit Ei und Speck, und dazu ein halbes Pfund Spargel.

So geht‘s:

Für das leckere Spargelrezept braucht man nur eine Handvoll Zutaten:

600 g Schweineschnitzel

1,2 kg weißer Spargel

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

400 ml Sauce Hollandaise

150 g Reibekäse

Schnittlauch, nach Geschmack

Die Zubereitung ist einfach und schnell:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Schweineschnitzel waschen, trocken tupfen und sanft klopfen. Salzen und Pfeffern. Weißen Spargel waschen, schälen und holzige Enden abschneiden. Jeweils 200 g Spargelstangen auf ein Schweineschnitzel legen, einrollen und nebeneinander in eine Auflaufform legen. Sauce hollandaise über die Spargelröllchen gießen und großzügig mit Reibekäse bestreuen. Etwa 50 Minuten im vorgeheizten Backofen backen, bis der Spargel gar ist. Ggf. nach 30 Minuten mit Aluminiumfolie abdecken, damit der Käse nicht zu dunkel wird. Mit Schnittlauchröllchen garnieren und mit frisch, gebackenem Baguette servieren.

Das Rezept für einfache Schnitzel-Spargel-Röllchen schmeckt der ganzen Familie. © Einfach Tasty