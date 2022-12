Diese Bruchschokolade mit gebrannten Mandeln bricht dir das Herz, weil sie so gut schmeckt

Von: Eva Lipka

Teilen

Einfache und geniale Geschenkidee für Weihnachten: das Rezept für Bruchschokolade mit gebrannten Mandeln. © Einfach Tasty

Hol dir den Weihnachtsmarkt nach Hause.

Du siehst deinen Atem und kleine Holzhütten mit bunter Beleuchtung zeigen dir den Weg durch historische Gassen. Du hörst Menschen reden und lachen. Und der Duft von Glühwein, Waffeln, gebrannten Mandeln und Schokofrüchten lässt deinen Magen knurren. Und dann überkommt dich der Hunger nach all den Leckereien, die sich vor dir auf dem Weihnachtsmarkt präsentieren. Als du an dem buntesten Stand ankommst, leuchten deine Augen. Schokolade, gebrannte Mandeln und allerlei andere Leckereien erstrecken sich über die ganze Theke. Du kaufst dir eine Tüte gebrannte Mandeln und jeder Biss erinnert dich daran, dass Weihnachten vor der Tür steht. Jede Mandel erinnert dich aber auch daran, dass du noch immer keine Geschenke besorgt hast und du ziemlich viel Kleingeld an dem netten Süßigkeitenstand ausgegeben hast.

Mach dir keinen Stress. Wir lösen gleich alle deine Probleme auf einmal. Die Lösung: Bruchschokolade mit gebrannten Mandeln. Die kannst du nicht nur selber essen, sondern auch wunderbar als Weihnachtsgeschenk für deine Liebsten zubereiten.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

Gebrannte Mandeln:

100 ml Wasser

200 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

0,5 TL Zimt

200 g Mandeln

Außerdem:

600 g Schokolade deiner Wahl, geschmolzen

Die Zubereitung könnte nicht einfacher sein:

Für die gebrannten Mandeln: Wasser in eine Pfanne geben und mit dem Zucker, Vanillezucker, Zimt und Zimt verrühren. Anschließend die Mandeln hinzufügen. Unter ständigem Rühren so lange auf dem Herd lassen, bis die Mandeln von einer braun glänzenden Karamellschicht ummantelt sind. Die gebrannten Mandeln großflächig auf einem Backblech verteilen und abkühlen lassen. Sobald die Karamellschicht angetrocknet ist, die Mandeln in grobe Stücke hacken und in drei gleich großen Portionen auf dem Backblech verteilen. Die Schokolade deiner Wahl in einem Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen. Daraufhin die geschmolzene Schokolade über die gehackten Mandeln gießen. Abkühlen lassen und schon bist du fertig! So einfach wie noch nie und so lecker, wie auf dem Weihnachtsmarkt. Tipp: In Tütchen verpackt, kannst du die Schokolade auch gut verschenken.

Ein absolutes Muss auf dem Weihnachtsmarkt sind definitiv gebrannte Mandeln und Schokofrüchte. Wie wäre es einfach mal mit gebrannten Mandeln in Schokolade? Hier gibt es das Rezept. © Einfach Tasty

Wenn du gerade schon dabei bist, was hältst du davon noch ein paar Plätzchen zu backen?

Und wenn du sowieso nicht genug von leckeren Rezeptideen bekommst, dann kannst du dich auch ganz einfach beim Einfach Tasty Newsletter anmelden und damit immer up to date bleiben.