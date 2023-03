Dieser herzhafte italienische Brotauflauf versüßt dir dein Leben

Der Sonne hinterher.

Dieses schnelle Rezept für einen italienischen Brotauflauf bringt „La Dolce Vita" im Handumdrehen zu dir nach Hause.

La Dolce Vita:

Wörtlich übersetzt „das süße Leben“ beschreibt die Art und Weise, wie man in Italien das Leben genießt. Die kulinarischen Genüsse des Landes werden stets in Ruhe und mit ausgiebig viel Zeit verzehrt. Den krönenden Abschluss zelebriert man hier mit einem leckeren Glas Wein beim Betrachten der wunderschönen Sonnenuntergänge.

Mit unserem Rezept für einen italienischen Brotauflauf holst du dir das süße Leben im Handumdrehen und mit wenig Aufwand in deine Küche. Schnapp dir deinen Brotauflauf, ein leckeres Glas Wein und ab auf den Balkon, denn der Sommer lässt auch bei uns nicht mehr lange auf sich warten.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

Für die Sahnesauce:

4 Eier

200 ml Schlagsahne

1 TL Pfeffer

1 TL Salz

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

100 g Reibekäse

Für den Auflauf:

600 g Brot, in Scheiben

150 g italienische Salami

150 g getrocknete Tomaten

10 g Basilikum

Für obendrauf:

Getrocknete Tomaten

Basilikum

100 g Reibekäse

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Sahnesauce: Eier, Schlagsahne, Salz, Pfeffer, Knoblauch und Reibekäse in einer Schüssel verrühren. Für den Auflauf: Das Brot dachziegelartig in eine Kastenform schichten. Jeweils jeden Zwischenraum mit Salami, getrockneten Tomaten und Basilikum füllen. Anschließend mit der Sahnesauce übergießen. Nach Geschmack noch einige getrocknete Tomaten und Basilikum auf den Auflauf legen und mit Käse bestreuen. Den Auflauf bei 200 °C für 30 Minuten backen, bis der Käse goldgelb und das Brot an den Spitzen knusprig sind. Nach dem Backen noch mit einigen Basilikumblättern dekorieren und schon bist du fertig! Buon appetito!

So schnell und einfach hast du noch nie die Sonne Italiens in deine Küche gebracht. Das Rezept für einen italienischen Brotauflauf überzeugt mit einer Kombination aus Salami, Käse und getrockneten Tomaten.

