Der „Upside-Down“-Blätterteig mit Tomaten und Mozzarella ist ein kulinarischer Salto

© Einfach Tasty Dieses Rezept für „Upside Down" Blätterteig mit Tomate und Mozzarella stellt die Welt der Pizza auf den Kopf.

„Upside Down“-Blätterteig mit Tomaten und Mozzarella klingt zunächst nach einer akrobatischen Küchenübung, ist aber ein unglaublich leckeres TikTok-Rezept.

In der Manege der Küche wird heute alles auf den Kopf gestellt. Doch der „Upside Down“-Blätterteig ist alles, nur kein Hochseilakt. Die schnellste Pizza der Welt, die durch TikTok den Beifall erlangt, der diesem Gericht gerecht wird, gelingt einfach immer. Nachdem Einfach Tasty getestet hat, ob die „Upside Down“-Blätterteigpizza, wirklich so gut ist, wie alle behaupten, wird der TikTok-Pizzatrend mit Tomaten und Mozzarella, à la Caprese, vorgestellt.

Ein komplexes und traditionelles Gericht wird neu interpretiert und um 180 Grad gedreht. Das Gewöhnliche wird in etwas Außergewöhnliches verwandelt, wie bei einem Magier, der einen Hasen aus dem Hut zaubert. Und das gelingt auch ohne hunderte Jahre an italienischer Kochkunst und Zaubertricks.

Das Rezept für „Upside Down“ Blätterteig ist der perfekte Beweis dafür, dass auch in der Küche manchmal ein Perspektivwechsel Wunder wirken kann. Ob für eine spritzige Party, einen entspannten Filmabend oder als stilvolles Fingerfood – dieses Rezept bringt einen in luftige Höhen. Wer diesen „Upside Down“-Blätterteig mit Tomate und Mozzarella zubereitet, ist definitiv nicht auf den Kopf gefallen.



Und für alle, die noch mehr Kunststücke mit Blätterteig ausprobieren möchten: Wie wäre es mit einem Rezept für Blätterteig-Spargel-Taschen oder mit einem herzhaften Blätterteigstrudel mit Schinken und Käse? Die Welt der Blätterteigrezepte ist ergiebig und reicht von süß bis herzhaft. Alles, was man über Blätterteig sonst wissen muss, findet man hier.

So einfach ist der „Upside-Down“-Blätterteig mit Tomaten und Mozzarella zubereitet:

Diese Zutaten braucht man für den „Upside-Down“-Blätterteig mit Tomaten und Mozzarella:

1 Pck. (à 270 g) Blätterteig a. d. Kühlregal

50 g Honig

30 ml Olivenöl

20 ml Balsamico Creme

Salz, nach Geschmack

Thymian, nach Geschmack

Zwiebeln, nach Geschmack

200 g Tomaten, in Scheiben

Mozzarella, nach Geschmack

1 Ei, verquirlt

So einfach die Zubereitung:

Den Blätterteig in acht gleich große Rechtecke schneiden und beiseitestellen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. In ausreichend Abstand kleine Kleckse vom Honig darauf verteilen. Mit dem Olivenöl und der Balsamico Creme gleich verfahren. Die einzelnen Tropfen mit Salz und Thymian würzen und nach Geschmack auf den Tropfen Zwiebeln, Tomaten und Mozzarella verteilen.



Den Blätterteig auf den restlichen Zutaten positionieren und anschließend die Ränder gut festdrücken. Die kleinen Pizzen mit dem Ei bepinseln. Bei 200 °C für 20 Minuten backen. Aus dem Backofen nehmen und servieren! Guten Appetit.

+ Wenn Tradition auf Innovation trifft, entsteht das Rezept für „Upside Down“-Blätterteig mit Tomate und Mozzarella. © Einfach Tasty

Bei diesem Rezept geht es wortwörtlich drunter und drüber.



Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Eva Lipka bearbeitet.