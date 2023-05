Spargelpfanne mit Schweinefilet bekommt dank eines Schlucks Weißwein den richtigen Dreh

Leckeres Spargelrezept

Ohne Spargel wäre der Frühling in Deutschland nur halb so lecker, deshalb lassen wir uns die Stangen mit Schweinefilet und Nudeln jetzt so richtig schmecken.

Es ist wieder so weit: Die Spargelsaison hat begonnen und Deutschland steht Kopf! In keinem anderen Land der Welt wird der Spargel so verehrt wie hierzulande. Warum das so ist? Nun, das ist doch sonnenklar!

Zunächst einmal gibt es da die kulinarische Vielfalt. Ob klassisch, mit Butter und Kartoffeln, als Suppe, Salat oder sogar als Pizza-Belag: Spargel - egal ob grün, violett oder weiß - lässt sich auf unzählige Arten zubereiten und meistens dann doch, mit einem Liter Sauce hollandaise, verfeinern. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Doch ist Spargel nicht nur ein kulinarisches Highlight, sondern hat auch in der Gesellschaft eine große Bedeutung. Denn wer in der Spargelzeit nicht mindestens einmal pro Woche zum Spargelhof seines Vertrauens pilgert, wird von seinem Bekanntenkreis sicherlich schief angesehen. Spargel ist schließlich ein Gesprächsthema, das verbindet und ein gewisses soziales Prestige mit sich bringt.

Das sind nur einige ausgewählte Gründe dafür, wieso wir dem Königsgemüse Spargel eine komplette Themenwoche widmen. Los geht‘s mit einem schnellen Pfannengericht.

So geht‘s:

Diese Zutaten werden für eine cremige Spargelpfanne mit Schweinefilet benötigt:

400 g Schweinefilet

300 g weißer Spargel

50 g Schalotten

2 EL Speiseöl

150 ml Weißwein

150 ml Gemüsebrühe

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 EL Senf

100 ml Schlagahne

1 EL Zitronensaft

1 TL Zitronenschale

100 g Crème fraîche

Etwas Parmesan, gerieben

Etwas Petersilie, gehackt

So einfach ist die Zubereitung:

Schweinefilet waschen, trocken tupfen und in Würfel schneiden. Weißen Spargel waschen, schälen und in 4 cm Stücke schneiden. Schalotten schälen, der Länge nach halbieren und fein würfeln. Speiseöl in einer Pfanne erhitzen und Schweinefleisch darin von allen Seiten bräunlich anbraten. Herausnehmen und im Bratansatz der Pfanne Schalotten und Spargel andünsten. Mit Weißwein und Gemüsebrühe ablöschen. Salz, Pfeffer, Senf, Schlagsahne, Zitronensaft und -schale und Crème fraîche unterrühren. Aufkochen lassen, Hitze reduzieren und etwa 10 Minuten köcheln lassen, bis der Spargel gar ist. Schweinefilet zugeben und in der Sauce erwärmen. Mit Nudeln nach Wahl, etwas Petersilie und frisch geriebenem Parmesan servieren. Schmecken lassen!