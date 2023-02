15 Minuten, okäse? Dann bekommst du diese Schupfnudelpfanne mit Sauerkraut und Leberkäse

Von: Sandra Keck

Eine Schupfnudelpfanne mit Sauerkraut und Leberkäse ist genau das richtige für kalte Tage. Das Rezept findest du hier.

Ein perfektes Match - nicht nur auf der Skihütte.

Ok, wir geben es zu: mit diesem Rezept zeigen wir dir bestimmt nichts Neues, denn Sauerkraut, Schupfnudeln und Leberkäse sind eine bekannte und leckere Kombination. Für mich gehört diese Pfanne beispielsweise zu nahezu jedem Weihnachtsmarktbesuch in meiner Heimat dazu. Wieso also das Rezept? Manchmal muss man einfach daran erinnert werden, was gut schmeckt und ohne viele Zutaten in wenigen Minuten zubereitet werden kann. Oder nicht?

Außerdem ist Sauerkraut ein richtiges Superfood, was im kalten Winter gerade bitternötig ist. Mehr dazu liest du weiter unten im Artikel.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

3 EL Speiseöl

100 g Zwiebeln, in Scheiben

300 g Leberkäse, gewürfelt

600 g Schupfnudeln (a. d. Kühlregal)

1 Knoblauchzehe, gehackt

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

300 g Sauerkraut, abgetropft

3 EL Schnittlauchröllchen

Die Zubereitung ist einfach:

In einer Pfanne Speiseöl erhitzen und Zwiebeln darin glasig dünsten. Leberkäse zugeben und rundherum braun anbraten. Schupfnudeln, Salz, Pfeffer und Knoblauch zugeben und weiterbraten, bis die Schupfnudeln von allen Seiten goldgelb sind. Sauerkraut unterheben und erwärmen. Nach Belieben mit Schnittlauchröllchen garniert servieren. Zack - fertig!

Für dieses Rezept für eine Schupfnudelpfanne mit Sauerkraut und Leberkäse brauchst du nur eine Handvoll Zutaten.

Esse täglich Sauerkraut und werde von den positiven Eigenschaften umgehauen.

Wer täglich Sauerkraut isst, der kann von einigen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, wenn man Ernährungsexpert:innen glauben darf. Und wir sprechen hier nicht von mehreren Konservendosen, sondern lediglich 2–3 Gabeln, die schon Wirkung zeigen. Also ran an die Gabeln und lass es dir schmecken!



Sauerkraut = Powerkraut, wie diese Auflistung beweist:

Deine Darmgesundheit verbessert sich, da das Mikrobiom des Darms gezielt gestärkt wird (positive Auswirkung auf dein Immunsystem)

verbessert sich, da das Mikrobiom des Darms gezielt gestärkt wird (positive Auswirkung auf dein Immunsystem) Sauerkraut wirkt entschlackend und ist verdauungsanregend - perfekt für eine sanfte, natürliche Abführung

und ist - perfekt für eine sanfte, natürliche Abführung Ballaststoffreicher Sattmacher mit wenig Kalorien - gut für eine kalorienreduzierte Ernährung

mit wenig Kalorien - gut für eine kalorienreduzierte Ernährung Gesunde Haut und Sehkraft, dazu noch stabilere Knochen und Muskeln durch eine Vielzahl an Vitaminen im Sauerkraut

im Sauerkraut Dein Säure-Basen-Haushalt bleibt im Gleichgewicht, da Sauerkraut ein basisches Lebensmittel ist und einen übersäuerten Körper nach Verzehr ausgleichen kann (Goodbye Sodbrennen)

Jetzt fehlen dir nur noch die passenden Rezepte, oder? Dieser Sauerkraut-Hackfleisch-Eintopf ist so lecker, der geht dir nicht mehr aus dem Kopf und diese vegetarische Sauerkraut-Lasagne ist auch mega lecker.

