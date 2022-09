Dieser süße orientalische Obstsalat mit Nuss-Crunch schmeckt nicht nur gut zum Brunch

Von: Sandra Keck

Schmeckt wie in 1001 Nacht. Das Rezept für diesen süßen orientalischen Obstsalat findest du auf Einfach Tasty. © Einfach Tasty

Sei nicht feige, sei Dattel!

Datteln sind die Früchte der Dattelpalme und wachsen in bis zu 20 m Höhe. Ihnen kann es gar nicht heiß genug sein und so gedeihen die Palmen 🌴 prächtig im heißen Wüstensand. Datteln sind süß - sehr süß. Durch ihrem Fruchtsaft, der geschmacklich an Honig erinnert, schützt sie sich vor dem Austrocknen. Getrocknet werden Datteln dann aber für den Export in andere Länder und zu uns. Übrigens kommen Datteln ganz ohne Konservierungsstoffe aus, da der natürliche hohe Zuckergehalt allein für eine lange Haltbarkeit sogt.



Noch ein kleiner Fun Fact: wer vor dem Schlafengehen eine Dattel ist, der soll süße Träume haben. Wissenschaftlich ist es belegt, dass die in der Dattel in hohen Mengen enthaltene Aminosäure Tryptophan das Einschlafen fördert.

Also wie wäre es mit einer kleinen Schale Obstsalat als Betthupferl?

So geht‘s:

Du brauchst folgende Zutaten:

Nuss-Crunch:

100 g Pistazien, gehackt

100 g Mandeln, gehackt

2 El Honig

Obstsalat:

150 g Apfel, gewürfelt

80 g getrocknete Feigen, gewürfelt

80 g Datteln, gewürfelt

80 g Granatapfelkerne

1 EL Zitronensaft

Joghurt:

200 g Sahnejoghurt

1 EL Zitronenschale

3 EL Honig

Die Zubereitung ist einfach:

Für den Nuss-Crunch: Pistazien und Mandeln in einer Pfanne ohne Fett rösten (Vorsicht: brennt schnell an!). Honig darübergeben und vermischen. Beiseite stellen. Für den Obstsalat: Äpfel, Feigen, Datteln, Granatapfelkerne mit Zitronensaft vermengen. Für den Joghurt: Sahnejoghurt mit Zitronenschale und Honig verrühren. Obstsalat zusammen mit Joghurt und Nuss-Crunch servieren. Sooo lecker!

Süß und fruchtig zugleich: das Rezept für einen orientalischen Obstsalat mit Joghurt und Nüssen findest du hier. © Einfach Tasty

Wir haben noch weitere Rezepte für dich, die dich in den Nahen Osten beamen: Dieser orientalische Couscoussalat ist dein perfektes Mittagessen für morgen oder diese Eier hau’ ich gerne in die Pfanne, wenn dabei ein leckeres Shakshuka herauskommt.

