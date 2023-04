Die Bratwurst-Kartoffel-Pfanne macht dich im Handumdrehen satt und glücklich

Von: Eva Lipka

Das schnelle Rezept für Bratwurst-Kartoffel-Pfanne mit Sahne macht dich im Nu satt und glücklich. © Einfach Tasty

Du brauchst nur eine Pfanne und wenige Zutaten und Zeit für die Bratwurst-Kartoffel-Pfanne in Sahnesauce. Ein One-Pot-Gericht, das satt und glücklich macht.

Bist du auf der Suche nach einem schnellen und einfachen Rezept für deinen Feierabend? Dann habe ich hier genau das Richtige für dich! Mit unserer Bratwurst-Kartoffel-Pfanne zauberst du im Handumdrehen ein leckeres Abendessen auf den Tisch. Das Beste daran? Du brauchst nur eine Pfanne und hast in weniger als 30 Minuten ein sättigendes Gericht gezaubert. Also, worauf wartest du noch? Lass uns loslegen! Bratwurst, Zwiebeln, Knoblauch und Kartoffeln in die Pfanne schmeißen, mit Sahne und Weißwein ablöschen und hex, hex! Schon ist sie fertig, die Bratwurst-Kartoffel-Pfanne. Ein Pfannengericht, wie diese French Onion Pasta, das satt und glücklich macht.



Du bist ‘ne richtige Couchpotato? Dann kommen hier die Kartoffel-Wurst-Spieße, die sich einfach perfekt für das nächste Binge-Watching eignen.



Bei dir wird nicht der Hund, sondern die Bratwurst in der Pfanne verrückt? Dann ist die schnelle Schupfnudelpfanne mit Bratwurst das, was du jetzt brauchst.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du für die schnelle Bratwurst-Kartoffel-Pfanne:

15 ml Speiseöl

400 g grobe Bratwurst, in mundgerechten Stücken

150 g Zwiebeln, in Streifen

1 Knoblauchzehe, gehackt

100 ml Weißwein

200 ml Schlagsahne

10 g modifizierte Stärke

600 g Kartoffeln, in Würfeln

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

Schnittlauch, nach Geschmack

So einfach ist die Zubereitung:

Speiseöl in einer Pfanne erhitzen und die Bratwurst darin anbraten. Zwiebeln und Knoblauch hinzufügen. Sobald die Zwiebeln glasig sind, mit Weißwein und Schlagsahne ablöschen. Modifizierte Stärke einrühren und aufkochen lassen. Anschließend Kartoffeln in der Sauce bissfest garen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Schluss noch mit Schnittlauch garnieren und servieren. Guten Appetit!

Das Rezept für Bratwurst-Kartoffel-Pfanne ist das perfekte One-Pot Gericht. © Einfach Tasty