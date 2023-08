Gefüllte Tomaten mit Reis schmecken im Sommer einfach am besten

Von: Sandra Keck

Klassisch kennt man gefülltes Gemüse zumeist mit Hackfleisch, aber auch in der vegetarischen Variante als Rezept für gefüllte Tomaten mit Reis sind sie empfehlenswert. © Einfach Tasty

Es muss nicht immer Hackfleisch sein, denn gefüllte Tomaten überzeugen auch vegetarisch. Prall bestückt mit Reis, Kräuterfrischkäse und Mozzarella – so gut.

Tomaten sind mehr als nur eine einfache Frucht – sie sind die Stars der Gärten, Küchen und Teller. Von der klassischen roten Tomate bis hin zu exotischen Sorten in allen Formen und Farben haben Tomaten die kulinarische Welt im Sturm erobert.

Von kirschgroßen Cocktailtomaten bis zu den riesigen Fleischtomaten gibt es eine Tomatensorte für jeden Geschmack. So eignen sich flaschenförmige Roma-Tomaten beispielsweise für Saucen und aromatische Pastagerichte, wie einer Spaghetti Bolognese oder Hackbällchen Toscana. Aromatische Cocktailtomaten sind perfekt für Salate und geben dem sommerlichen Erdbeersalat mit Camembert eine knackige Textur. Wer sich nicht entscheiden möchte, der packt einfach alle Tomaten, die im Garten wachsen, auf einen Tomaten-Mozzarella-Flammkuchen mit Pesto. Und zu guter Letzt sind größere Tomaten einfach wie geschaffen, um gefüllt zu werden.

Mit Reis gefüllte Tomaten macht man so:

Für das leckere, vegetarische Rezept werden diese Zutaten benötigt:

1 kg Tomaten

2 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 EL Gewürzmischung „Italienische Kräuter“

2 EL Olivenöl

250 g Reis, vorgekocht

200 g Kräuterfrischkäse

150 g Mozzarella, gerieben

Die Zubereitung ist unkompliziert und schnell:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Tomaten waschen, den Deckel abschneiden und beiseitelegen. Die Kerne mithilfe eines Löffels herauslösen und in eine Schale geben. Das Innere der Tomaten mit einem Teelöffel Salz, einem halben Teelöffel Pfeffer, italienischen Kräutern und Olivenöl vermengen. Gekochten Reis mit Kräuterfrischkäse, Mozzarella, dem restlichen Salz (1 TL) und Pfeffer (0,5 TL) vermengen. Die ausgehöhlten Tomaten damit füllen. Die gewürzte Tomatensauce in eine Auflaufform geben. Die Tomaten mit ihrem Deckel verschließen, in die Sauce setzen und 40 Minuten im Backofen garen. Die gefüllten Tomaten mit der Sauce anrichten. Dazu passt Baguette und ein Salat.

Tomaten lassen sich lecker füllen und werden mit Reis und Mozzarella zum leckeren vegetarischen Hauptgericht. Das Rezept dazu gibt es hier. © Einfach Tasty

Ob als Salat, in einer Sauce oder als Auflauf – in der Welt der Tomaten dreht sich alles um Farben, Aromen und Geschmackserlebnisse. Diese vielseitige Frucht hat vor allem im Sommer, wenn sie am aromatischsten ist, die Fähigkeit, einfache Gerichte in kulinarische Meisterwerke zu verwandeln.