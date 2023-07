Kalorien sind heute egal? Dann sind knusprig-frittierte Käsebällchen die erste Wahl

Von: Sandra Keck

Als Snack, Fingerfood oder Vorspeise: das Rezept für knusprig frittierte Käsebällchen macht immer eine gute Figur. © Einfach Tasty

Aus wenigen Zutaten entsteht in kurzer Zeit ein Snack, der es in sich hat. Außen knusprig und innen cremig-käsig: griechische Tirokroketes sind unwiderstehlich.

Wer vielleicht schon mal in Griechenland war und sich seinen Bauch nicht nur an den reichlich beladenen all-inclusive Restaurantbuffets vollgeschlagen, sondern auch mal in einer griechischen Taverne gespeist hat, dem könnten diese goldenen Knusperbällchen bekannt vorkommen. Vorneweg: nein es ist bestimmt nicht DAS Originalrezept, aber eine Ähnlichkeit zu „Tirokroketes“ kann man auch nicht von der Hand weisen. Denn man nehme viel Käse, etwas Mehl und Eier, formt aus dem Teig kleine Kugeln und frittiert diese dann zu goldgelben Käsebällchen – cheesebrige alert!

In griechischen Tirokroketes kommt meist Fetakäse, Gouda und manchmal auch Cheddar zum Einsatz. Bei unserem Rezept ist die Käsesorte egal, man sollte nur darauf achten, dass der Teig nicht zu feucht ist. Das könnte passieren, wenn man weichen Mozzarella, Camembert oder doch ein bisschen zu viel des cremigen Fetas mit dazu packt. Zum Glück können da ein paar Gramm Mehl Wunder wirken.



Die Käsebällchen laden dazu ein, sich gedanklich nach Griechenland zu versetzen. Dazu noch ein selbstgebackenes Pitabrot mit Tsatsiki, zarte Frikadellen mit Feta bzw. Bifteki und zu Abschluss ein süßer griechischer Grießkuchen?

So einfach und schnell sind die knusprigen Bällchen mit viel Käse zubereitet:

Nur wenige Zutaten führen zum Käseglück:

400 g Reibekäse

50 g Parmesan, gerieben

2 EL Weizenmehl

3 TL Backpulver

1 TL Paprikapulver

1 Prise Pfeffer

2 Eier

Semmelbrösel oder Panko-Paniermehl

Frittieröl

Die Zubereitung ist einfach und geht schnell:

Reibekäse, Parmesan, Mehl, Backpulver, Paprikapulver, Pfeffer und Eier zu einem homogenen, festen Teig verkneten. Mit einem Eisportionierer Bällchen aus der Käsemasse stechen (Einfach Tasty Tipp: das geht meist besser, wenn die Masse vorab 30 Minuten im Kühlschrank durchkühlen konnte) und diese dann in Semmelbrösel oder Panko-Paniermehl von allen Seiten wenden. Bällchen in heißem Frittieröl knusprig ausbacken. Auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Noch warm mit einem Kräuterquark servieren. Sooo gut!

Die frittierten Käsebällchen sind vom griechischen Tirokroketes-Rezept inspiriert. © Einfach Tasty

Wie man es auch vom berühmten Wiener Schnitzel kennt, schmecken die Käsebällchen mit etwas Zitronensaft sogar noch besser, wenn das überhaupt möglich ist.