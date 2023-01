Ein einfaches Granola am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen

Von: Eva Lipka

Die volle Ladung Energie steckt in diesem Rezept für ein einfaches Granola, das du ganz schnell selber machen kannst. © Einfach Tasty

Are you a cereal killer?

Dann ist dieses Rezept für selbstgemachtes Granola genau das Richtige für dich. Mit nur wenigen Zutaten zauberst du dir ein gesundes Frühstück, das richtig was hermacht. Als Grundlage dienen Haferflocken, Mandeln und Sonnenblumenkerne. Für den Knuspermoment, wird eine Zutat mit Fettgehalt benötigt. Wir haben uns für Kokosöl entschieden, aber auch Butter wäre eine Option. Mit Honig (oder bspw. Ahornsirup als vegane Alternative) gesüßt, entsteht dein neues Lieblings-Granola. Eine Ausrede à la „Ich habe keine Zeit für so etwas“ gilt hier übrigens nicht, denn das Granola ist im Handumdrehen zubereitet und in Schraubgläsern verstaut, hält es locker 2 Wochen.



Ich stehe total auf Granola Schichtdesserts. Dazu einfach in einem Glas Granola mit allem kombinieren, was dir so schmeckt. Bei mir darf griechischer Joghurt nicht fehlen, aber auch eine Schicht gefriergetrocknete Früchte, ein wenig geraspelte Zartbitterschokolade und obendrauf einige frische Früchte machen das Granola-Schichtdessert nicht nur zu einem absoluten Hingucker, sondern zu einer wahren Geschmacksexplosion.



Probier‘ dich doch mal an ein paar Kombinationen aus, hier geht es jetzt erstmal mit dem Basisrezept für deine selbstgemachtes Granola weiter:

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

Haferflocken-Mischung:

250 g Haferflocken

120 g Mandeln, gehobelt

70 g Sonnenblumenkerne

1 Prise Salz

1 Prise Zimt

Ölmischung:

100 g Kokosöl

120 g Honig

Außerdem:

Schraubgläser zum Abfüllen

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Haferflocken-Mischung: In einer Schüssel die Haferflocken mit den Mandeln, den Sonnenblumenkernen, Salz und Zimt verrühren. Für die Ölmischung: Kokosöl in einer Pfanne schmelzen und den Honig hinzugeben. Gut verrühren und heiß werden lassen. Die Flüssigkeit zu der Haferflocken-Mischung geben und vermischen, bis alles feucht ist. Die Mischung gleichmäßig auf einem Backblech verteilen und anschließend für 25 Minuten bei 160 °C Umluft backen. Achtung: Alle 5 Minuten die Granola -Stücke wenden. Vollständig abkühlen lassen und abfüllen*. Oder einfach direkt genießen. Wir wünschen dir einen guten Start in den Tag. Lass es dir schmecken!

*Abgefüllt in Schraubgläsern hält das Granola für ca. 2 Wochen.

Voll mit Nährstoffen bietet dir das Rezept für ein einfaches Granola alles, was du für einen guten Tag in den Start brauchst. © Einfach Tasty

