Scharf, fruchtig oder lieber cremig? Bei diesem Fondue Saucen Trio hast du die Wahl

Von: Sandra Keck

Was wäre ein Fondue ohne die passenden Dips? Das Rezept für ein Dreierlei Fondue Saucen findest du hier. © Einfach Tasty

Weil Ketchup zu langweilig ist.

An Silvester gibts entweder Raclette oder Fondue – so will es ein ungeschriebenes Gesetz.

Du suchst aber mal nach Abwechslung beim Fondue? Dann probiere unsere leckeren Dip-Rezepte! Von cremig über scharf bis fruchtig ist alles dabei. Und die Saucen passen natürlich auch zum Raclette! Du kannst also nur gewinnen.

Wir wünschen dir einen guten Rutsch ins neue Jahr 🍀.

So geht‘s:

Du benötigst folgende Zutaten:

Cocktailsauce:

150 g Mayonnaise

100 g Ketchup

0,5 TL Salz

1 Prise Cayennepfeffer

1 Spritzer Worcestersauce

1 EL Cognac

2 EL Schlagsahne

Teufelssauce:

200 g Ketchup

50 g grüne Paprikaschote, gewürfelt

50 g Zwiebeln, gewürfelt

50 g Gewürzgurken, gewürfelt

8 g Chilischote, fein gehackt

1 Spritzer Worcestersauce

1 Prise Cayennepfeffer

Mango-Curry-Sauce:

200 g Mango, püriert

100 g Crème Fraîche

80 g Zwiebel, gewürfelt

20 g Honig

1 TL Salz

0,5 TL Zitronensaft

2 EL Currypulver

Die Zubereitung ist einfach:

Für die Cocktailsauce: Mayonnaise, Ketchup, Salz, Cayennepfeffer, Worcestersauce, Cognac und Schlagsahne verrühren. Die Sauce umfüllen und beiseite stellen. Für die Teufelssauce: Ketchup mit Paprikaschote, Zwiebeln, Gewürzgurken und gehackter Chili verrühren. Mit Worcestersauce und Cayennepfeffer abschmecken. Die Sauce umfüllen und beiseite stellen. Für die Mango-Curry-Sauce: Pürierte Mango, Crème fraîche, Zwiebeln, Honig, Salz, Zitronensaft und Currypulver verrühren. Die Sauce umfüllen und beiseite stellen. Die Saucen passen perfekt zu deinem Fleisch-Fondue oder zu Brot. Sooo lecker!

Mit diesen verschiedenen Fondue Saucen Rezepten triffst du bei Jede:n den richtigen Geschmack. © Einfach Tasty

