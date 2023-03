Glaub uns, diese Currysuppe mit Hähnchen hast du ganz schnell zwischen deinen Zähnchen

Heute gibts Sonnenschein in der Suppenschüssel! Das Rezept für die gelbe Currysuppe mit Hähnchen findest du hier. © Einfach Tasty

Perfekt, wenn du dich zwischen Suppe und Curry nicht entscheiden kannst.

Im deutschsprachigen Raum bezeichnet Curry nicht nur eine Würzpaste, sondern auch ein gesamtes Gericht. Wir konzentrieren uns heute mal auf das Gewürz, genauer gesagt die Gewürzmischung in Pulverform. Ein feststehendes Rezept gibt es nicht, aber die meisten Kompositionen bestehen u. a. aus Kurkuma, Koriandersamen, Senfkörnern, Kreuzkümmel, Pfeffer, Bockshornklee, Knoblauch und Chili. Dabei ist Kurkuma für die schöne gelbe Farbe im Pulver zuständig.

Unser Tipp für ein intensives Curry-Erlebnis: gemahlene Gewürze lieber in kleinen Mengen kaufen, da sie schnell an Aroma verlieren. Noch besser eignen sich Mischungen aus ganzen Samen, die man vor Verwendung bei mittlerer Hitze kurz anröstet und anschließend frisch mahlt. Probier es doch mal aus.

So geht‘s:

Du brauchst folgende Zutaten:

3 EL Speiseöl

300 g Hähnchenbrust, gewürfelt

70 g Zwiebeln, gewürfelt

15 g Ingwer, fein gehackt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1,5 TL Salz

1 TL Pfeffer

150 g rote Paprikaschote, in Streifen

150 g Erbsen, tiefgefroren

2 TL Currypulver

500 ml Kokosmilch

800 ml Hühnerbrühe

Korianderblättchen, nach Belieben

So einfach ist die Zubereitung:

In einem Topf Speiseöl erhitzen. Hähnchen, Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch darin anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Paprika und Erbsen zugeben und kurz mitbraten. Currypulver darüber streuen (Mein Tipp: wenn du das Currypulver noch etwas mitbrätst, so entfaltet sich das volle Aroma). Mit Kokosmilch und Hühnerbrühe ablöschen. Aufkochen lassen und zugedeckt etwa 5 Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse gar ist. Nach Belieben mit Koriander bestreut servieren. Zack - fertig!

Das Rezept für diese Currysuppe mit Hähnchen solltest du unbedingt probieren. © Einfach Tasty

