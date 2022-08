Dieser sonnengelbe Curry-Nudelsalat bringt Farbe und Würze auf jedes Partybuffet

Neue Nudelsalat-Inspiration gesucht?

Dieses Rezept für einen einfachen Curry-Nudelsalat ist unfassbar lecker.

Warum strahlt Currypulver immer so?

Die Antwort ist ganz einfach: Kurkuma. Kurkuma bildet in den meisten Curry-Gewürzmischungen den Hauptanteil und sorgt für die schöne leuchtend gelbe Farbe. Die weiteren Bestandteile schwanken je nach Hersteller und Intensität. In gängigen Currypulvern findest du unter anderem Kreuzkümmel, Bockshornkleesamen, Koriandersamen, Knoblauch, Fenchel oder Chili. Unser Tipp für mehr Aroma: Currypulver in etwas Öl anschwitzen, bis es duftet und erst danach die weiteren Zutaten hinzufügen.

Übrigens passt Currypulver nicht nur zu Nudelsalaten, sondern auch zu Suppen, Reisgerichten, Fisch, Gemüse, Fleisch und Dips.

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

Nudelsalat:

1 TL Salz

350 g Nudeln (z.B. Penne)

100 g Mais a. d. Dose

150 g TK-Erbsen

150 g rote Paprikaschote, gewürfelt

80 g Frühlingszwiebeln, in Ringe

Dressing:

100 g Joghurt

3 EL Mayonnaise

100 g Gewürzgurken, gewürfelt

3 EL Gurkenwasser

Salz

Pfeffer

2 EL Currypulver

Und so einfach ist die Zubereitung:

Für den Nudelsalat: Nudeln nach Packungsanleitung al dente kochen. Abgießen und abkühlen lassen. Nudeln mit Mais, Erbsen, Paprika und Frühlingszwiebeln in eine Salatschüssel geben und vermengen. Für das Dressing: alle Zutaten verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dressing mit dem Nudelsalat vermengen und ggf. nochmals abschmecken. Reinhauen!

+ Dieser leckere Curry-Nudelsalat macht echt was her. Das Rezept gibt‘s hier. © Einfach Tasty

