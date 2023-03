Vertrau uns, diese knusprigen Wedges aus Chicoreé sind eine fabelhafte Snack-Idee

Von: Sandra Keck

Chicorée eignet sich wunderbar zum Frittieren, wie dieses Rezept für Chicoreé-Wings mit Kräuterquark beweist. © Einfach Tasty

Das lichtempfindliche Gemüse:

Chicorée ist eines dieser unterschätzten Gemüsesorten, die ihren Weg wahrscheinlich nie spontan in deinen Einkaufskorb finden werden. Sie sind ja auch leicht zu übersehen, in ihrem dunklen Versteck. Versteck? Ja, in den meisten Supermärkten lagert das Blattgemüse in eigenen lichtgeschützten Kisten. Das hat einen guten Grund: bei Sonneneinstrahlung verfärben sich die hellen Blätter grün. Und je grüner die Blätter, desto bitterer werden diese. Deshalb solltest du Chicorée schnell zubereiten oder maximal für einige Tage, in ein feuchtes Tuch gewickelt, im Kühlschrank lagern. Oder du machst einfach direkt diese knusprigen Chicorée-Weges daraus.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Kräuterquark:

200 g Speisequark

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

2 EL Schnittlauch

2 EL Petersilie

Chicorée-Wedges:

3 Stück (ca. 400 g) Chicorée

100 g Mehl

2 Eier, verquirlt

150 g Panko-Paniermehl

1 l Frittieröl

1 Zitronen, in Spalten

Die Zubereitung ist schnell und einfach:

Für den Kräuterquark: Schnittlauch waschen und klein schneiden. Petersilie waschen, trocken schütteln und ebenfalls und klein schneiden. Mit Speisequark vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für die Chicorée-Wedges: Chicorée putzen, waschen, längs halbieren und vierteln. Den Strunk keilförmig so herausschneiden*, dass die Blätter noch zusammenhalten. Chicorée erst in Mehl wenden, dann durch die verquirlte Eimasse ziehen und zuletzt mit Panko-Paniermehl panieren. In einer tiefen Pfanne Frittieröl erhitzen. Wedges darin knusprig ausbacken und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Mit Zitronensaft beträufeln und in Kräuterquark dippen. Yummy!

*Das Herausschneiden des Strunks ist optional, aber empfehlenswert. Im Strunk sitzen die meisten Bitterstoffe - bäh!

Mit dem Rezept für Chicoreé-Wings mit Kräuterquark, werden selbst Skeptiker überzeugt. © Einfach Tasty

