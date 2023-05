Knusprig, süß und mit viel Zimt sind kleine Apple Pie-Croissants auf Binge-Eating getrimmt

Von: Sandra Keck

Beim Anblick der süßen Apple Pie-Croissants läuft einem direkt das Wasser im Mund zusammen. Hier gibt's das Rezept. © Einfach Tasty

Die Kombination aus süßen Äpfeln, knusprigen Blätterteig und einer Prise Zimt machen die kleinen Apple Pie-Croissants mit Zimt-Dip zum neuen Lieblingsdessert.

Am 13. Mai feiern die USA den allseits beliebten Apple Pie Day. Für alle, die nicht wissen, was ein Apple Pie ist: Es handelt sich um eine leckere Kombination aus Äpfeln, Teig und Liebe – zumindest, wenn man den vielen Bäcker:innen in den USA glauben darf.

Das erste Apple Pie-Rezept wurde bereits 1381 niedergeschrieben und stammt nicht aus Nordamerika, sondern aus England. Die Zutatenliste umfasste „gute“ Äpfel, „gute“ Gewürze, Feigen, Rosinen, Birnen, Safran und Cofyn (eine Art Teig). Die Zutaten klingen nicht very british, sondern eher orientalisch, wie in diesem Obstsalat mit Nuss-Crunch.

Bis heute haben sich nicht nur die Zutaten, sondern auch die Zugehörigkeit verändert, denn mittlerweile identifizieren sich die Einwohner:innen der USA wohl mehr mit dem leckeren Apfelkuchen als die Engländer:innen (die essen lieber „Coronation Quiche“). Denn obwohl es die Apple Pie schon lange vor der Besiedelung der Ostküste der heutigen Vereinigten Staaten gab, schwärmen die Amerikaner:innen davon, wie amerikanisch und patriotisch eine Apple Pie doch ist. Die Redewendung „as American as apple pie“ (Übersetzt in etwa: „so amerikanisch wie Apfelkuchen“) gibt es schon seit mehr als 100 Jahren.

Eine Apple Pie ist zweifellos ein wichtiger Teil der amerikanischen Kultur. Und am 13. Mai haben wir die perfekte Gelegenheit, diese Kultur zu feiern und uns an einem der leckersten Desserts der Welt zu erfreuen. Da uns eine klassische Pie aber etwas zu aufwändig ist, gibt es heute eine Mini-Variante in Form von leckeren Apple Pie-Croissants. Happy Apple Pie Day!

So geht‘s:

Man braucht nur eine Handvoll Zutaten für süße Apple Pie-Croissants:

Zimt-Dip:

150 g Saure Sahne

1 TL Zimt

2 TL Puderzucker

Apple Pie-Croissants:

70 g Butter, weich

80 g brauner Zucker

2 TL Zimt

150 g Äpfel, in dünne Scheiben

1 Packung (à 270 g) Blätterteig a. d. Kühlregal

50 g Pekannüsse, gehackt

Die Zubereitung ist einfach mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen. Für den Zimt-Dip: Saure Sahne, Zimt und Puderzucker miteinander verrühren. Beiseite stellen. Für die Apple Pie-Croissants: Butter, Zucker und Zimt vermengen. Blätterteig entrollen und gleichmäßig mit der Butter-Zimt-Mischung bestreichen. Gehackte Pekannüsse darüberstreuen. Blätterteig von der kurzen Seite in sechs Bahnen schneiden. An den Enden jeder Teigbahn einige Apfelscheiben platzieren und von dort Teig aufrollen, sodass sich die Äpfel in der Mitte befinden. Croissants auf ein Backblech geben und 20 Minuten backen. Noch warm in den Zimt-Dip dippen und genießen!

Die süßen Apple Pie-Croissants schmecken besonders lecker mit einem Zimt-Dip. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

So lecker diese Variante des amerikanischen Apfelkuchens auch ist, so sollte man dennoch unbedingt mal eine „richtige“ Apple Pie testen, wenn man zu Besuch in den USA ist. Es könnte schließlich das Beste sein, was man je gegessen hat.