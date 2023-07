Chimichurri, Argentiniens pikantes Geheimnis, verwandelt jedes Grillfest in ein Asado

Von: Eva Lipka

Teilen

Dieses Chimichurri-Rezept bringt das authentische Aroma Argentiniens direkt auf den Teller. © Einfach Tasty

Chimichurri, eine argentinische Würzsauce auf Kräuterbasis, die mit Knoblauch, Essig und Öl verfeinert wird, passt einfach ideal zu Steak und Grillgerichten.

Chimichurri ist eine Sauce aus Argentinien, die häufig als Marinade, ähnlich wie diese fünf Marinaden für Fleisch, Gemüse und mehr, oder Beilage zu gegrilltem Fleisch serviert wird. Es gibt zwei unterschiedliche Versionen von Chimichurri: grünes (Chimichurri verde) und rotes (Chimichurri rojo). Das grüne Chimichurri enthält traditionell unter anderem Petersilie, Oregano, Knoblauch, Essig und Öl, während das rote Chimichurri zusätzlich aus Tomaten und roten Paprika besteht.

Die besten vegetarischen Rezepte fürs Grillen Fotostrecke ansehen

Die genauen Zutaten und Mengen variieren von Familie zu Familie und von Region zu Region, was die Sauce zu einem einzigartigen Abbild der argentinischen Kultur macht. In Argentinien wird Chimichurri meistens zu sogenannten Asados, traditionellen argentinischen Barbecues, serviert. Der kräftige, frische und leicht scharfe Geschmack bietet dabei den perfekten Kontrast zu dem rauchigen Aroma von gegrilltem Steak. Da Chimichurri allerdings sehr vielseitig ist, wird die Sauce üblicherweise in einem separaten Behälter auf den Tisch gestellt, sodass jeder nicht nur Rindfleisch, sondern auch Hühnerfleisch, Schweinefleisch oder vegetarische Grillbeilagen mit der Sauce würzen kann.

So schnell ist Chimichurri zubereitet:

Diese Zutaten braucht man für ein Chimichurri nach Einfach Tasty-Art:

40 g Schalotten, geschält und halbiert

3 Knoblauchzehen, in Scheiben

10 g Chilischoten, in groben Stücken

1 EL Oregano, getrocknet

3 EL Petersilie, grob gehackt

3 EL Koriander, grob gehackt

1 TL Limettenabrieb

1 TL Pfefferkörner

1 TL Meersalz, grob

2 EL Limettensaft

2 EL Rotweinessig

100 ml Olivenöl

Außerdem:

Einmachgläser zur Aufbewahrung

Immer auf der Suche nach neuen und leckeren Rezeptideen? Der wöchentliche Einfach Tasty-Newsletter sorgt mit ansprechenden und einfachen Gerichten für Inspiration.

So einfach ist die Zubereitung:

Schalotten, Knoblauch, Chilischoten, Oregano, Petersilie, Koriander, Limettenabrieb, Pfefferkörner, Meersalz, Limettensaft, Rotweinessig und Olivenöl in einer Küchenmaschine zerkleinern, bis eine Sauce mit grober Textur entsteht. Das Chimichurri bei Bedarf in Einmachgläser umfüllen und für bis zu zwei Wochen im Kühlschrank aufbewahren. Chimichurri kann Fleisch und Gemüse einen intensiven und kräftigen Geschmack verleihen. Guten Appetit!

Mit diesem Rezept wird Chimichurri zum unverzichtbaren Begleiter für das nächste Steak. © Einfach Tasty

Ein Asado ist also nicht nur ein Barbecue, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis, bei dem Freunde und Familie zusammenkommen, um gutes Essen, gute Gespräche und oft auch traditionelle Musik zu genießen. Essen, trinken und tanzen. Was kann es schon Besseres geben?



Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Eva Lipka bearbeitet.