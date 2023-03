Salatgurken sollen frisch und knackig bleiben? Lagern Sie sie besser nicht im Kühlschrank

Von: Anne Hund

Dass Salatgurken daheim im Kühlschrank aufbewahrt werden sollten, nehmen zwar viele an – die Gurken sind allerdings ganz schön kälteempfindlich.

Salatgurken schmecken am besten, wenn sie frisch und knackig sind. Damit sie jedoch so schön frisch bleiben, sollte man sie entsprechend lagern. Die ideale Lagertemperatur für Gurken liege zwischen 8 und 15 Grad, so der Rat der Verbraucherzentrale Bayern. Denn die Gurken stammen ursprünglich aus wärmeren Regionen und sind daher kälteempfindlich. Bei diesen Temperaturen, dunkel gelagert, halten sich frische Salatgurken demnach bis zu drei Wochen.

Salatgurken im Kühlschrank lagern – aber nur im speziellen Gemüsefach

Sie wollen Salatgurken im Kühlschrank lagern? Wenn, dann besser nicht so weit oben, sondern weiter unten im Gemüsefach. (Symbolbild) © Andrey Popov/ Panthermedia/Imago

Sie dachten, Gurken sollen daheim in den Kühlschrank? Nicht unbedingt. Salatgurken werden sogar weich und matschig, wenn man sie zu kühl aufbewahrt. Wenn es nicht anders geht, könnten Gurken zwar auch für einige Tage im Gemüsefach des Kühlschranks bei etwa neun Grad Celsius aufbewahrt werden, so die Verbraucherschützer. Denn sowohl die Kühlschranktür als auch die speziellen Gemüsefächer gehören in der Regel zu den wärmeren Bereichen des Kühlschranks. Dort können Sie probieren, die Gurken zu lagern. Die Experten empfehlen allerdings, sie vorher in ein angefeuchtetes Geschirrtuch zu wickeln und zusätzlich in einen Kunststoff- oder Glasbehälter mit Deckel zu geben, was für den ein oder anderen in der Küche gewiss ein wenig umständlich sein mag.

Gurken besser in der Speisekammer als im Kühlschrank aufbewahren

Noch besser ist es, wenn Sie Salatgurken statt im Kühlschrank in einem kühleren Kellerraum oder der Speisekammer lagern, empfiehlt die Verbraucherzentrale. Weil dort die genannten mäßigeren Temperaturen am ehesten erreicht werden. So bleiben die Gurken möglichst lange frisch.