Sahne schlagen ohne Mixer? Mit einem Schraubglas gelingt das genauso einfach

Von: Maria Wendel

Obst, ein Eisbecher oder ein Stück Kuchen werden mit Schlagsahne nochmal besser. © Nikoleta Vukovic/Imago

Frische Schlagsahne zu Kuchen oder auf dem Kakao ist etwas Feines. Nur was tun, wenn man keinen Mixer zur Hand hat? Mit diesem Trick schlagen Sie Sahne im Handumdrehen.

Am Wochenende ein leckeres Stück Erdbeerkuchen oder einen selbstgemachten Eisbecher und dazu frische Schlagsahne – was gibt‘s Besseres? Um Sahne steif zu schlagen, gibt es verschiedene Methoden: Mit dem Handmixer, mit einem Pürierstab oder in der Küchenmaschine. Nur blöd, wenn man keins dieser Geräte im Haus hat. Also muss man auf Schlagsahne verzichten? Keineswegs! Hätten Sie es gedacht: Um Sahne zu schlagen, brauchen Sie nicht unbedingt einen Mixer. Mit diesem Trick klappt es auch ganz einfach ohne. Alles, was Sie brauchen, ist ein Marmeladen- oder Einwegglas mit passendem Deckel.

So einfach schlagen Sie Sahne ohne Mixer steif

Geben Sie die Sahne und etwas Puderzucker (rechnen Sie mit 1 EL Puderzucker für 1 Becher Sahne) in ein Schraubglas. Schrauben Sie den Deckel auf das Glas und stellen Sie es für 15 Minuten in den Gefrierschrank. Dann schütteln Sie das Glas sehr kräftig für etwa 3 bis 4 Minuten, bis die Sahne fest ist.

Tipp für die perfekt geschlagene Sahne Grundsätzlich muss Sahne immer gut gekühlt sein, damit sie sich gut steif schlagen lässt. Aber auch die Gerätschaften sollten am besten kühl sein. Legen Sie also Schüssel, Schneebesen und Co. vorab in den Kühlschrank.

Sahne per Hand schlagen: clevere Methode ohne Mixer

Es gibt auch noch andere Methoden, um Sahne ohne Mixer steif zu schlagen, zum Beispiel per Hand mit einem Schneebesen. Dazu geben Sie die Sahne in ein hohes Gefäß und rollen den Schneebesen schnell zwischen Ihren Händen. Das Ganze soll nach etwa drei Minuten schon für feste Sahne sorgen. Allerdings bietet die Glas-schüttel-Methode einen Vorteil: Sie haben weniger Abwasch und weniger Spritz-Gefahr. Die ganze Sahne bleibt schön im Glas. Außerdem praktisch: Sie können das Sahne-Glas danach einfach auf die Kaffeetafel stellen. Warum Sie übrigens sogar Spiegeleier in Sahne statt in Öl braten sollten, erfahren Sie hier.