Rückwärts braten: Die beliebte Steaktechnik eignet sich auch für Geflügel

Küchentrends kommen und gehen. Eine beliebte Zubereitungsmethode für Fleisch hat sich in den letzten Jahren jedoch als buchstäblicher Dauerbrenner bewiesen.

Vegetarische und vegane Ernährungsweisen erfreuen sich zweifelsohne schon seit längerem wachsender Beliebtheit. Und auch diejenigen, die weiterhin nicht auf Fleisch verzichten wollen, versuchen in vielen Fällen einen bewussteren Konsum tierischer Produkte an den Tag zu legen. Fleisch stellt für zahlreiche Menschen kein alltägliches Lebensmittel mehr dar, sondern wird stattdessen als etwas Besonderes angesehen, dessen Kauf und Verzehr wohlüberlegt sein sollte. Auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft arbeitet seit längerem an einer Ernährungsstrategie, die zukünftig „mehr pflanzenbasiert“ sein soll.

Das Webportal der Verbraucherzentrale rät derweil dazu, als erwachsener Mensch weniger als 600 Gramm Fleisch und Geflügel pro Woche zu sich zu nehmen. Das entspricht in etwa einem Konsumverhalten von ein bis zwei Portionen Steak oder Wurst auf dem Teller. Nicht zuletzt deshalb sollten sich Fleischliebhaber von vornherein genauestens überlegen, wie sie ihre wöchentliche Ration Fleisch zubereiten wollen. Denn wäre es nicht einfach tragisch, wenn der seltene Fleischgenuss letzten Endes eigentlich nicht wirklich genießbar ist?

Wie funktioniert das sogenannte rückwärts Braten?

Braten Sie Ihr Geflügel ab jetzt rückwärts. Hühnchen und Co. werden so zart wie nie zuvor. © IMAGO

Im Internet lassen sich selbstverständlich mit nur wenigen Klicks zahllose Zubereitungsarten finden, die den vermeintlich besten Fleischgenuss versprechen. Sous-Vide-Garen, Frittieren oder direkt aus dem Tiefkühler in die Pfanne — all diese Methoden sorgen laut ihren Befürwortern dafür, dass das Fleisch schön zart und saftig bleibt. Doch insbesondere eine Art der Zubereitung hat sich unter Gourmets in den letzten Jahren durchgesetzt: das sogenannte rückwärts Braten. Das gegenteilige Vorgehen, also sozusagen das vorwärts Braten, ist sicherlich schon vielen Hobbyköchen bekannt. Dabei wird das Fleisch in einer Pfanne zunächst scharf angebraten, damit eine braune Kruste entsteht, die Saft und Geschmack sicher verschließt. Einige tierische Produkte wie Rinderfilets oder Thunfischsteaks können bereits verzehrt werden, wenn sie innen noch roh sind. Geflügel sollte dagegen ausschließlich gut durch gegessen werden, da ansonsten eine Magenverstimmung oder sogar eine Lebensmittelvergiftung droht. Deshalb werden Hähnchen und Pute nach dem Anbraten im Ofen durchgegart. Das rückwärts Braten dreht diese Vorgehensweise einfach um. Das Fleisch wird hierbei also zunächst im Ofen vorgegart, bevor man es dann abschließend noch einmal scharf in der Pfanne anbrät.

Geflügel rückwärts braten: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Rückwärtsbraten ist unter Fleischgenießern schon seit längerem ein echter Trend. Meistens beschränkte sich die Zubereitung jedoch auf rotes Fleisch, das den Ruf hat, besonders fetthaltig und geschmackvoll zu sein. Tatsächlich eignet sich die Methode jedoch ebenso gut für Geflügel wie Hähnchen oder Pute, die gemeinhin als gesündere Fleischvariante gelten. Auf diese Weise gelingt Ihnen das rückwärts Braten im Handumdrehen:

Der Ofen sollte zunächst auf 100 bis 120 Grad Umluft vorgeheizt werden.

Das Fleisch wird dann auf ein mit Backpapier belegtes Rost gelegt, wobei man die Portion an ihrer dicksten Stelle mit einem Fleischthermometer bestückt.

Sobald Sie noch zehn bis 15 Grad von Ihrer gewünschten Kerntemperatur entfernt sind, nehmen Sie das Fleisch aus dem Ofen. Für Geflügel liegt diese Kerntemperatur in etwa bei 80 Grad.

Das Fleisch sollte dann umgehend in einer bereits vorgeheizten Pfanne angebraten werden. Dieser Punkt ist insbesondere bei Geflügel von besonderer Bedeutung, da eine Ruhepause vor dem abschließenden Braten die Entwicklung von Bakterien und Erregern begünstigen kann.

Geflügel rückwärts braten: Wichtige Infos und Tipps

Gerade Geflügel hat häufig den Ruf, eher trocken und geschmacksarm zu sein. Trotzdem eignet sich das rückwärts Braten auch sehr gut für Hähnchenbrust oder Putensteak. Ein Trick für saftiges Geflügelfleisch ist dabei, die Portion in Alufolie eingewickelt in den Ofen zu legen. So kann keine Feuchtigkeit austreten und das Fleisch bleibt auch nach der Garzeit schön zart. Da Geflügel keinesfalls blutig oder medium rare gegessen werden darf, braucht es in der Pfanne meist länger als andere Fleischsorten. Durch die erhöhte Bratzeit kann es austrocknen und zäh werden. Beim rückwärts Braten ist das dagegen nicht der Fall. Zwar wird für diesen Küchentrend sogar mehr Zeit benötigt als für das einfache Braten, dennoch kann gerade bei Geflügel die Saftigkeit auf diese Weise besser erhalten werden. Und auch in Sachen Geschmack hat das rückwärts Braten von Geflügel Vorteile. Denn statt nur einmal, kann hier gleich zweimal gewürzt werden. Vor dem Garen im Ofen wird die Portion Hähnchen oder Pute erstmalig mit Kräutern und Gewürzen versehen und später in der Pfanne wird das Geschmackserlebnis dann auf Grundlage von Öl oder Butter perfektioniert.