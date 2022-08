Überbackene Schnitzen zubereiten

Rezept für überbackene Schnitzel: Ein cremiges Sommeressen

Von: Anja Auer

Fleischgerichte im Sommer können Sie sich gar nicht vorstellen? Dann versuchen Sie dieses Rezept für überbackene Schnitzel! Es passt perfekt zur Jahreszeit.

Ein kräftiges und heißes Hirschgulasch im Hochsommer? Oder ein leichter Salat bei klirrender Kälte im Winter? Das passt so gut wie Regen im Urlaub: Mag man einfach nicht. Zumindest die meisten Menschen. Aber wie sieht es beim Thema Schnitzel aus? Die gehen doch wirklich das ganze Jahr hindurch, oder? Aus diesem Grund gibt es heute eine leckere Schnitzel-Variante – und zwar aus der Auflaufform.

Das Prinzip der überbackenen Schnitzel

Sehr einfach! Schnitzel werden von beiden Seiten scharf angebraten und kommen in eine Auflaufform. Darüber eine sehr leckere und cremige Soße und noch ein wenig Semmelbrösel, geriebener Käse und schon kann überbacken werden. Hört sich doch wirklich simpel an, oder? Ist es auch…

Schnitzel klopfen oder nicht? Was Sie tun sollten

Das ist nun eine Glaubensfrage, zumindest für mich. Manchmal klopfe ich, manchmal nicht. In diesem Fall habe ich mich dagegen entschieden. Bei geklopften und anschließend panierten Schnitzeln schützt nämlich die Panade vor dem Austrockenen. Diese Panade fehlt uns aber bei den überbackenen Schnitzeln nach vorliegendem Rezept. Also, so meine Ansicht, wird nicht geklopft und die Schnitzel werden so nicht noch dünner gemacht.

Überbackene Schnitzel: Die Soße ist in Nullkommanichts zubereitet

Die Pfanne, in der man die Schnitzel scharf angebraten hat, bloß nicht sauber machen. Die darin befindlichen Röstaromen geben der Soße noch den letzten Schliff. Also die Zutaten für die Soße nach den Schritten in der Anleitung unterhalb in die Pfanne geben. Wer auf Abwandlungen steht, kann zum Beispiel auch noch mit klein geschnittenen Paprika oder Champignons arbeiten.

Überbacken der Schnitzel

Dies dient Zweierlei: Zum einen soll der Käse ein wenig schmelzen und zum anderen das Schnitzel auch komplett durchgaren – was natürlich beim kurzen und scharfen Anbraten noch nicht geschehen ist.

Beilagen zum überbackenen Schnitzel

Reis, Kroketten, Nudeln oder auch Pommes Frites fallen mir hier aus der Kohlenhydrat-Kategorie ein. Und ein kleiner Salat nebenbei sollte es auch immer sein – zumindest für mich.

Besser als ein einfaches Schnitzel: Überbacken Sie Ihr Fleisch mit Käse! © Matthias Würfl

Überbackene Schnitzel selber machen: Das sind die Zutaten

Portionen: 10

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 30 Minuten

10 Schweineschnitzel oder Putenschnitzel

200 g Speck (geräuchert)

1 Zwiebel

150 g Frühlingszwiebeln oder Lauch

100 ml Weißwein oder Gemüsebrühe

2 EL Mehl

200 g Frischkäse

200 ml Sahne

300 g geriebener Gouda

0,5 TL Muskatnuss (gerieben)

4 EL Semmelbrösel

Salz (zum Würzen)

Pfeffer (zum Würzen)

Rapsöl zum Anbraten

Überbackene Schnitzen zubereiten

Wenn die Schnitzel gewaschen und trocken getupft sind, diese moderat salzen. Von beiden Seiten in einer Pfanne im Öl scharf anbraten, anschließend in einer Auflaufform nebeneinanderlegen. Den in Würfel geschnittenen Speck in der Pfanne (diese nicht säubern!) auslassen sowie dann die gewürfelten Zwiebeln und den Lauch zugeben. Beides ein wenig weich andünsten. Mehl drüber geben, vermengen und ein bisschen anrösten lassen. Mit Weißwein ablöschen und die Sahne aufgießen. Den Frischkäse dazugeben und schmelzen lassen. Dann mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen und abschmecken.

Hinweis: Im vorletzten Schritt gibt man die Soße reichlich über die Schnitzel. Darauf kommen Semmelbrösel und der Gouda.

Im Grill (indirekt) oder Backofen (mittlere Schiene) für gut 15 Minuten bei rund 200 Grad überbacken.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ- & Food-Magazins „Die Frau am Grill“. Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema „Grillen“, der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill