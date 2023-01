Diese 30 unfassbaren Koch-Tipps klingen ausgefallen, sind aber genial und werden dich in der Küche begleiten!

Einige dieser Tricks und Tipps wirst du nie wieder vergesssen.

Wir haben für euch die besten Lifehacks aus der Reddit Community r/Cooking zusammengesucht und bei einigen werdet Ihr staunen, dass dies wirklich einen großen Unterschied am Endergebnis macht. Hier gibt es Tipps für Soßen, Hauptgerichte, Verbesserung von Fertiggerichten oder auch skurrilere Ideen

1. „Wenn in einem Kuchenrezept (auch in der Backmischung) Wasser angegeben ist, nimm die stattdessen die gleiche Menge an Milch. Der Kuchen wird weicher, geschmackvoller und bleibt länger frisch. Dieser Trick ist besonders gut für Schokoladenkuchen.“

u/deleted

2. „Jedes Chili verträgt ein paar Spritzer Apfel-Essig. Du brauchst zwar nur ein paar Esslöffel, aber du merkst schon bei einer kleinen Menge einen wahnsinnigen Unterschied.“

u/TheWayOut603

3. „Bei jegliche Eierspeisen wie Rührei, Omelette oder Quiche, kannst du vor dem Verrühren ein wenig Mayo oder Crème fraîche hinzugeben. So wird dein Gericht leicht und luftig.“

u/AlcuinCorbeau

4. „Du kannst mit einem Gemüse Schäler perfekte Scheiben Hartkäse wie Parmesan schneiden. Dazu braucht es deutlich weniger Zeit zum Putzen, als herkömmliche Käsereiben oder Küchenmaschinenaufsätze.“

u/deleted

5. „Bei Backmischungen benutze ich eine kleine Menge an Bier, Sekt oder Soft Getränke anstatt der Wasser. Der Kuchen wird so saftig, leicht, luftig und der Geschmack wird dadurch auch verstärkt.“

u/Pretty_Jaded

6. „Ich verwende die Technik von Kenji López-Al: Beim Kochen von Kartoffeln kommt bei mir ein wenig Backpulver mit ins Wasser, bevor ich diese anschließend brate. Die Alkaline Lösung greift hier die äußere Schale und die Oberfläche an, wodurch die Kartoffel so knuspriger wird.“

u/EFenn1

7. „Anstatt Butterkekse zerstoße ich Spekulatius für jedes Rezept, das hier einen solchen Boden verwendet. Besonders gut gelingt hier der Key Lime Pie.“

Ninster22

8. „Anstatt Reis in Wasser oder sogar Hühnerbrühe zu kochen, versuche es doch mal mit Kokosmilch. Der Reis wird so reichhaltig und herzhaft schmecken.“

u/russiangerman

9. „Wenn ich zu Hause Pizza mache und eine dickere Kruste möchte, verwende ich anstatt des lauwarmen Wassers einfach welches mit Kohlensäure. So bekommt man eine dicke, luftige Kruste. Perfekt für Pizzen aus der Gusseisenpfanne oder vom Blech.“

u/deleted

10. „Gib ein Eigelb in dein Kartoffelpüree. Ich bin hier aus Versehen drauf gestoßen. Da ich keine Milch oder Sahne hatte, habe ich einfach ein Eigelb verwendet. Am Ende hatte ich das beste Kartoffelpüree meines Lebens. Cremig, herzhaft und mächtig.“

u/batcat03

11. „Friere starken Kaffee in einer Eiswürfelform. Das passt perfekt zu deinem Cold-Brew-Kaffee, Chai Tee oder sonstigen Kaffeegetränken. Du kannst diese auch mit ein bisschen Sahne und Vanille Sirup mixen für einen Frappé.“

u/sweetmercy

12. „Für die besten schnellen asiatische Nudelgerichte, die konkurrenzfähig sind, benutze ich die drei S-Soße: Sojasoße, Sesamöl und Sriracha. Wenn du es besonders magst, gib noch einen Esslöffel Erdnussbutter dazu. Es schmeckt wie im Restaurant, ist aber so günstig zum selbst machen.“

u/NumberMuncher

13. „Nimm in Rezepten, die Milch verwenden, stattdessen Buttermilch her. Es gibt eine extra Cremigkeit und Würze. Perfekt für Mac and Cheese, Bratensauce, Backwahren und mehr.“

u/ThisGirlsTopsBlooby

14. „Ich gebe in Kuchen ganz fein geriebene Zucchini. Man kann sie nicht schmecken, trotzdem mach das Gemüse den Kuchen tagelang saftig und weich.“

u/KaizokuShojo

15. „Für Omelettes oder Rühreier habe ich immer einen Schuss Sojasoße untergerührt. Es funktioniert anstatt Salz und gibt noch den Extra-Kick.“

u/WeASeL_Antigua

16. „Ich gebe eine feine Schicht Mayonnaise auf Fisch zum Grillen. Hierdurch klebt der Fisch nicht am Rost und man merkt keinen Geschmack.“

u/gukeums1

17. „Wenn man für Pancakes, Waffeln oder auch Kaiserschmarrn das Eiweiß separat aufschlägt, wird das Endgericht viel luftiger und schmeckt einfach nur besser.“

u/hipopper

18. „Ich verwende eine Mischung aus Sojasoße, Pilzpulver in allem Herzhaften. Es schmeckt wie pures Umami: Bei vegetarischen Gerichten kommt hier ein erdiger Geschmack hinzu und macht Fleisch noch besser.“

u/aoa7

19. „Bei Fertig-Mischung Mac and Cheese kannst du eine Handvoll Pankobrösel und ein wenig Parmesan hinzugeben. Das schmeckt dann einfach nur köstlich.“

u/Itz_Jolly

20. „Ein Tropfen gute Fischsauce in einer französischen Zwiebelsuppe bringt das Gericht auf die nächste Stufe

u/adricm

21. „Gib ein bisschen Sherry zu Zwiebeln in die Pfanne und lasse diesen komplett reduzieren. Die Zwiebel schmecken noch mehr karamellisiert nach 15 Minuten, obwohl Sie es gar nicht sind. Perfekt, wenn man in Eile ist.“

u/Mark0Polio

22. „Gib zu Zwiebel immer 2 Anchovis, bevor du mit deiner Bolognese Sauce anfängst. Die Filets schmelzen und man schmeckt es nicht raus. Dafür gibt es einen tieferen Geschmack und natürliches Salz.“

thebakingmegger

23. „Eine Prise Backpulver halbiert die Kochzeit von Polenta oder Bratkartoffeln. Mein Lieblings-Zeit-Spar-Trick“

u/ChefSandman

24. „Bei Hühnchen Salat, tausche ich die Hälfte der Mayo durch ein cremiges Salatdressing. Es bringt einen hervorragenden Geschmack und hält das Hühnchen saftig, ohne den „zu-viel-Mayo-Geschmack“

EmcSquared

25. „Bevor du ein fast-leeres Glas Erdnussbutter wegschmeißt, mach doch Haferflocken darin. Es schmeckt hervorragend und du kannst jeden Rest Erdnussbutter aus dem Glas holen.“

runner1399

26. „Für jedes Gericht, bei dem etwas fehlt, verwende ich Balsamico Essig. Das funktioniert sogar für Desserts, besonders wenn diese etwas zu süß sind. Ein bisschen Essig nimmt hier die Süße und verleiht dem Gericht Tiefe.“

dexm1981

27. „Ich verwende Baileys und Irish-Cream anstatt Milch bei meinem French Toast. Das bringt das Gericht auf die nächste Stufe.“

kris82788

28. „Das Wasser von eingelegten Jalapeño ist der perfekte Ersatz für Säure in deinen Gerichten. Es hat Salz, Säure und eine leichte Schärfe in einem. Es schmeckt sehr frisch, spritzig und das beste von allem ist: Es hält ewig im Kühlschrank!“

u/TheBananaKing

29. „Verwende Mayo anstatt Ei beim Panieren. Mayonnaise ist eine Emulsion aus Ei und Öl, daher macht das theoretisch keinen Unterschied. Das Extra Salz und Fett bringt hier eine Knusprigkeit und einen reichhaltigen Geschmack.“

u/tmntnyc

30. „Versuche es mal mit ein bisschen Meerrettich in deinem Kartoffelpüree. Das ist ein Game-Changer. Es verleiht deinem Gericht viel Geschmack und ist nicht zu aufdringlich.“

melc40e454224

Wenn dir diese Tipps bei deinem nächsten Gericht helfen, dann dürfen dir diese Kitchen-Gadgets nicht entgehen.

Dieser Post von Hannah Loewentheil wurde aus dem Englischen übersetzt.