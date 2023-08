Gesunde DIY-Milchschnitte nach einem Rezept von Schauspielerin Nina Bott

Rezept

Süße Snacks zwischendurch müssen nicht ungesund sein. Die selbstgemachte Milchschnitte der ehemaligen GZSZ-Darstellerin Nina Bott schmeckt der ganzen Familie.

Nina Bott ist nicht nur Schauspielerin und Moderatorin – in ihren eigenen vier Wänden ist sie vor allem eine Mama, die es liebt, mit oder für ihre Familie zu kochen. Doch die Geschmäcker von Kindern und Partner sind nicht deckungsgleich – das kennen wohl viele Hobbyköchinnen oder Hausmänner, die den Kochlöffel schwingen. Häufig muss es im Alltagsstress in der Küche auch noch schnell gehen. Mit den Rezepten aus ihrem neuen Kochbuch „Ninas easy-peasy Familienkochbuch“ klappt es mit der gesunden Ernährung ganz einfach und fix.

Wie wäre es beispielsweise mit einem süßen Snack für zwischendurch? Probieren Sie die DIY-Milchschnitte (DIY = Do it yourself, zu Deutsch: Mach es selbst).

Milchschnitte kaufen wir unseren Kindern einfach nicht, selbst wenn wir diese Dinger ja auch irgendwie überlebt haben … Lieber machen wir sie selbst – mit besten Zutaten für Genuss ganz ohne schlechtes Gewissen.

+ Milchschnitte schmeckt wohl fast jedem Kind – mit Nina Botts Rezept ist der kleine süße Snack nicht nur lecker, sondern auch gesund. © Hubertus Schüler/Becker Joest Volk Verlag

Für Nina Botts selbstgemachte Milchschnitte de luxe brauchen Sie folgende Zutaten

Portionen: 10-12 Zubereitungszeit: 40-45 Minuten Backzeit: 16 Minuten Kühlzeit: 30 Minuten

Für den Teig:

4 Eier

1 Prise Salz



50 g Zucker



1 Packung Bourbon-Vanillezucker

50 g Dinkelmehl (Type 630)



50 g Speisestärke



30 g Kakaopulver



¼ TL Backpulver

Für die Füllung:

150 g Sahne



1 ½ TL Sahnesteif



1 Packung Bourbon-Vanillezucker

150 g Magerquark



30 g Puderzucker



½ TL Zitronensaft

Zubereitung: So einfach und schnell machen Sie Nina Botts gesunde Milchschnitten selbst

Den Backofen auf 190 Grad Celsius Ober-/Unterhitze (Umluft 170 Grad Celsius) vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen. Für den Teig die Eier mit Salz, Zucker, Vanillezucker und einen Esslöffel Wasser in eine Rührschüssel geben und mit den Quirlen des Handrührgeräts drei bis fünf Minuten dickcremig rühren. Mehl, Speisestärke, Kakao- und Backpulver gut vermischen, auf die Eiermasse sieben und mit einem Teigschaber behutsam untermengen. Den Teig in zwei gleich große Portionen teilen (à etwa 200 Gramm) und auf den vorbereiteten Blechen gleichmäßig dick zu etwa 25 × 35 Zentimeter großen Rechtecken verstreichen, dabei vier bis fünf Zentimeter Abstand zu den Blechrändern lassen. Die Bleche nacheinander in den vorgeheizten Ofen geben und etwa acht Minuten backen. Die Böden jeweils auf ein feuchtes Küchentuch stürzen und die Backpapiere abziehen. Das geht leichter, wenn man das Papier mit etwas kaltem Wasser bepinselt. Die Böden auskühlen lassen, dann auf Schneidebretter legen und die Ränder mit einem scharfen Messer begradigen, sodass beide Böden exakt gleich groß sind. Dann einen Boden in zehn bis zwölf gleich große Rechtecke schneiden. Für die Füllung Sahne mit Sahnesteif und Vanillezucker steif schlagen. Quark mit Puderzucker und Zitronensaft cremig rühren. Sahne unterheben. Die Füllung auf dem intakten Boden gleichmäßig verstreichen. Dann die Teigrechtecke dicht nebeneinander darauflegen und etwa 30 Minuten kalt stellen. Mit einem scharfen, in heißes Wasser getauchten Messer entlang der Schnittkanten in einzelne Schnitten schneiden und genießen.

Dieses und viele weitere einfache und schnelle Rezepte für die ganze Familie finden Sie im Kochbuch „Ninas easy-peasy Familienkochbuch“ von Nina Bott:

Ninas easy-peasy Familienkochbuch

ISBN 978-3-95453-288-9, 28,00 EUR

160 Seiten, Format 21 x 27 cm, 65 Fotos, Hardcover

Text: Nina Bott

Fotografie: Hubertus Schüler

Erschienen am 28. April 2023 im Becker Joest Volk Verlag

