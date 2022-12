Dieser Bratapfellikör ist das perfekte Geschenk für Weihnachten

Von: Eva Lipka

Teilen

Bratapfellikör ist einfach so ein gutes Geschenk und Mitbringsel für Weihnachten. Der schmeckt allen. Hier geht es zum Rezept © Einfach Tasty

Last-Minute-Weihnachtsgeschenk zum Selbermachen

Weihnachten steht vor der Tür und du brauchst noch Geschenke für deine Liebsten? Den Bratapfellikör kannst du kurz vor knapp zubereiten. Alle Zutaten, die du brauchst, findest du im Supermarkt. Damit kannst du dieses Geschenk sogar noch an Heiligabend vorbereiten. Für die Zubereitung benötigst du nur wenige Minuten Zeit. Genial, oder? In schönen Flaschen abgefüllt, mit kleinen Schildern beschriftet, passt der Bratapfellikör perfekt in einen bunten Korb voller selbstgemachter Weihnachtsgeschenke.

So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du:

1 Liter Apfelsaft (naturtrüb)

250 g Zucker

2 Zimtstangen

2 Stk. Sternanis

1 Vanilleschote

400 ml brauner Rum

Außerdem:

Flaschen zum Einfüllen

Schilder zum Beschriften

So einfach ist die Zubereitung:

Den Apfelsaft in einem Topf erwärmen und Zucker, Zimtstangen, Sternanis und die Vanilleschote hinzufügen. Aufkochen lassen und 5 Minuten zugedeckt köcheln lassen. Hitze reduzieren und den braunen Rum hinzufügen. Anschließend die Gewürze aus dem Topf entfernen. Den fertigen Bratapfellikör mithilfe eines Trichters in kleine Flaschen umfüllen. Und schon ist dein Weihnachtsgeschenk fertig! Schneller geht‘s kaum..

Schmeckt nach Weihnachten: das Rezept für Bratapfellikör ist das perfekte Last-Minute-Geschenk zum Selbermachen. © Einfach Tasty

Du brauchst noch mehr Geschenkideen? Hier findest du noch mehr Last-Minute-Geschenkideen: Geschenke für Weihnachten, die du selber machen kannst. Du stehst einfach total auf weihnachtliche Rezepte, die dir im Winter Wärme spenden? Dann schau doch mal hier vorbei:

Du bist Foodie und immer auf der Suche nach leckeren Rezeptideen? Dann melde dich jetzt für unseren Newsletter an und bekomme regelmäßig unsere neusten Kreationen direkt in dein E-Mail-Postfach geschickt.